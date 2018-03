Il 20 aprile apre la nuova torre della Fondazione Prada

La nuova torre della Fondazione Prada aprirà al pubblico venerdì 20 aprile. L'edificio è l'ultimo previsto dal progetto di Rem Koolhaas, con Chris van Duijn e Federico Pompignoli dello studio OMA, per la sede della Fondazione, inaugurata a maggio 2015.

Il complesso architettonico è il risultato della trasformazione di una distilleria dei primi del '900; Torre si inserisce in questa struttura, presentandosi come un edificio in cemento bianco di 60 metri di altezza. Con i suoi nove piani, la nuova costruzione avrà circa 2000 mq dedicati alle esposizioni, una terrazza dotata di "rooftop bar", servizi per i visitatori e un ristorante.

Ogni piano della Torre - grazie alle variazioni di pianta, altezza e orientamento che lo caratterizzano - è diverso dagli altri. Tale complessità geometrica, che rende mutevole l'aspetto dell'edificio, a seconda del punto da cui lo si osserva, rientra nella visione dell'intero complesso architettonico, creato a partire da frammenti che non formano mai un'immagine unica e definitiva.