Domenica 27 agosto apertura di Villa Arconati

Domenica 27 agosto Villa Arconati apre nuovamente al pubblico offrendo visite guidate al Piano Nobile, comprese nel biglietto di ingresso (ore 11, 14:30, 16 e 17:30, prenotazione in loco).

L'edificio, noto come la "Piccola Versailles milanese", a seguito degli ultimi interventi di restauro ha visto recuperati diversi suoi elementi d'interesse come: il parterre settecentesco alla francese e la topiatura delle "ballerine"; le Sale degli Ovali e le Sale dell'Ala Museo; la copia in gesso del gisant di Gaston de Foix; la copia in terracotta policroma del Laocoonte.

La visita guidata al Piano Nobile permette di esplorare una delle aree più rappresentative della vita di "corte" della famiglia Arconati nel '700, tra ambienti dedicati alle donne, camere per la lettura e l'intrattenimento, e una pomposa sala da ballo.

Anche quest'anno tutti i fondi raccolti saranno interamente devoluti da Fondazione Augusto Rancilio per il progetto di valorizzazione e restauro della Villa.