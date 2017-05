Apertura straordinaria di Villa Lonati: il 6 e 7 maggio laboratori, giochi e visite guidate nel verde, gratis

Sabato 6 e domenica 7 maggio Villa Lonati apre al pubblico proponendo diverse iniziative per tutte le età al Museo Botanico Aurelia Josz e negli Spazi di Comunemente Verde.

Adulti e bambini potranno scoprire la ricchezza del patrimonio vegetale del territorio locale attraverso giochi, laboratori naturalistici, visite guidate e spettacoli musicali. In particolare al Museo Botanico sarà possibile esplorare gli ecosistemi spontanei della Pianura Padana; mentre nell'area di Comunemente Verde ci si concentrerà sulla diversità della flora e sul tema dell'equilibrio naturale.

Ecco il programma della manifestazione:

Sabato 6 maggio

Museo Botanico Aurelia Josz,via Rodolfo Margaria 1

-Dalle 14 alle 18:30 visite guidate all’interno del Museo Botanico accompagnati dagli studenti dell’ I.I.S. Pareto di Milano, del Liceo Scientifico Severi di Milano e del Liceo Scientifico Primo Levi di Bollate.

- Dalle 14 alle 19 Storie di Cereali, attività guidata dagli studenti dell’Università di Milano.

- Dalle 14 alle 19 Orto dell'Omeopatia. La fondazione Belladonna Onlus illustra le sperimentazioni in atto in campo botanico.

- Dalle 14 alle 18:30 giochi in movimento a cura di SPLUF Spazio Pedagogico Ludico Formativo di Cooperativa Tuttinsieme. Trampoli, biciclette particolari, cicli e monocicli.

- Dalle 14 alle 18:30 mostra fotografica e momenti divulgativi sui temi Terzo paesaggio e Giardini in movimento, del paesaggista Gilles Clement, gioco di riconoscimento dei paesaggi e laboratori per la costruzione di una casetta per le coccinelle e per la costruzione di un lombricaio. Attività AmbienteAcqua Onlus.

- Dalle 15 alle 17 Parole verdi. Reading per adulti (15-16) e per bambini (16-17) a cura dei volontari del Patto di Milano per la Lettura.

- Dalle 16:30 alle 17:30 performance musicale con canzoni dal mondo sugli animali con Paola Odorico e Carlo Maria Marinoni.



Comunemente Verde, via Ausonio Zubiani 1

Dalle 10 laboratorio artistico di copia dal vivo con la tecnica acquerelli a cura della scuola Sester.

Dalle 10 alle 13 racconto delle storie La bachicoltura e la gelsicoltura e Il baco da seta a cura di AmbienteAcqua Onlus.

Dalle 10:30 visite guidate ai percorsi botanici del progetto Comunemente Verde.

Dalle 15 Il Giappone nel giardino italiano. Incontro con i volontari di Comunemente Verde che raccontano influenze e contaminazioni che arrivano dall'Oriente.

Dalle 16 Esploratori...in erba. Gioco a squadre alla scoperta di inusuali aspetti e strategie del mondo vegetale.

Domenica 7 maggio

Comunemente Verde, via Ausonio Zubiani 1

Dalle 9:30 mostra-scambio di piante e semi a cuda di A.Di.P.A., per tutti coloro che desiderano scambiare liberamente i propri semi e piante sarà sufficiente portare i propri, conoscendone il nome botanico, ed essere disponibili a dare informazioni sulla coltivazione e la cura.

Dalle 10:30 alle 15 visite guidate ai percorsi botanici del progetto Comunemente Verde.

Dalle 15 Laboratorio Creiamo un bosco incantato, rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni e alle loro famiglie, a cura della Sezione Didattica Scuola e Ambiente del Comune di Milano.

Dalle 16 Esploratori….in erba . Gioco a squadre alla scoperta del mondo vegetale.

Dalle 9 alle 18:30 giochi in movimento a cura di SPLUF Spazio Pedagogico Ludico Formativo di Cooperativa Tuttinsieme. Trampoli, biciclette particolari, cicli e monocicli, pedalo, monopattini.

Dalle 9:30 alle 18:30 laboratori per la costruzione di una casetta di coccinelle e di un lombricaio e racconti.