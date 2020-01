Aperture 2020 - Centrale idroelettrica alessandro Taccani

La Centrale idroelettrica Taccani è un manufatto industriale di inizio 1900 tutt'oggi funzionante, non che bene architettonico nazionale per la sua splendida facciata eclettica e gli interni Liberty , è senza dubbio l'impianto più scenografico e conosciuto sul Fiume Adda.

Ad oggi l'impianto è uno dei più visitati della Lombardia e ospita un museo virtuale dedicato all'energia rinnovabile studiato per famiglie e bambini di ogni età, è previsto l'accesso gratuito per tutte le scuole.



Con visite rinnovate e un'esperienza interattiva la visita della Centrale diventa un vero e proprio viaggio nel mondo dell'energia rinnovabile.

La visita di circa un'ora comprende una prima parte nel museo dell'Energia iper tecnologica con proiezioni a 360° e giochi, e una seconda più di didattica nella sala dei generatori.



Sarete accompagnati per tutta la vostra avventura dalle guide formate e competenti della Pro Loco di Trezzo sull'Adda, che sapranno farvi tornare nel 1902, con un viaggio nel tempo emozionante.



Date di apertura per il Pubblico nel 2020

8 marzo - 5 aprile - 10 maggio - 7 giugno - 12 luglio - 9 agosto - 13 settembre - 4 ottobre



Portate un documento identificativo, sia grandi che piccini saranno registrati!

Accesso su offerta libera a sostegno della Pro Loco Locale che gestisce le aperture e la promozione turistica del territorio, l'ingresso gratuito è gentilmente concesso da ENEL GREEN POWER.

Sarò possibile arricchire il percorso con escursioni lungo il Fiume, al Castello Visconteo di Trezzo, o nel Villaggio Crespi.



Saranno accolti gruppi di 25 persone ogni mezz'ora dalle 9:30 alle 17:30

E' attesa alta affluenza, e potrebbero svilupparsi lunghe attese, il nostro personale accoglierà turisti fino a esaurimento posti.

Consigliamo infatti di scegliere il mattino per la registrazione.

Essendo un luogo di lavoro, e la centrale attiva, non è consentito l'accesso agli animali.

Alla domenica il centro storico di Trezzo è in ZTL, quindi Parcheggio in Via Falcone e Borsellino o Via Mazzini zona Conad a 10 minuti a piedi dalla Centrale Taccani (via Barnabò 12).