Dal 27 gennaio alla Cà Granda: apertura straordinaria dell'Archivio di Stato e del Sepolcreto, con i suoi 150mila scheletri

Le sale del Capitolo affrescate dal Volpino, dove ora è ospitato l'Archivio storico, e il seicentesco cimitero sotterraneo Sepolcreto, dove sono custoditi i resti di oltre 150mila persone, aprono alla Ca' Granda dal 27 gennaio, grazie all'iniziativa di Gruppo MilanoCard e Ospedale Policlinico.

I visitatori potranno visitare questi spazi, mai aperti al pubblico prima d'ora, accompagnati dal personale di Ar.Se, che fornirà loro approfondimenti e informazioni. Grazie al percorso attraverso le sale di uno dei più antichi ospedali d'Italia, sarà possibile scoprire una parte importante della storia cittadina.

Ad accogliere l'Archivio Storico, le due sale che un tempo costituivano gli antichi Capitoli dove si riuniva il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale per prendere le decisioni più importanti. Dalla fine del '700 questi ambienti conservano tutti i documenti dell'Ospedale Maggiore, dalle sue origini nel '400 fino ai giorni nostri.

Posto sotto il livello stradale, è invece l'antichissimo Sepolcreto, il Cimitero dell'Ospedale che sin dal '400 accolse le spoglie di moltissime persone. I morti negli ospedali, infatti, normalmente non venivano ammessi nei cimiteri delle chiese parrocchiali. A questi si aggiungevano le salme dei degenti più poveri dell'ospedale. Le ossa di tutti questi defunti, dapprima sepolti in un'area esterna, venivano poi trasferite nel Sepolcreto. Come scrivono gli organizzatori: "Questo Sepolcreto è stato crocevia di fatti e personalità della città: qui Leonardo da Vinci svolgeva studi di anatomia, qui furono sepolti parte dei morti della grande peste e sempre qui si tennero le riunioni carbonare durante i moti rivoluzionari di metà ottocento".