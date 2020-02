Appena posso, torno. Personale di Antonino Fulci

Martedì 18 febbraio 2020

dalle 18.30

a cura di exfabbricadellebambole

termina il 10 marzo

via Arimondi, 1 – 20155 Milano (cit. Bonora-Menta) zona Piazza Firenze

lunedì-venerdì 15-18 in altri giorni e orari su appuntamento



377.1902076 | 320.0834484

exfabbricadellebambole@exfabbricadellebambole.com

www.exfabbricadellebambole.com



Il lavoro artistico di Antonino Fulci è indubbiamente pulito e delicato, preciso e meditato. Una ricerca tecnica appassionata che negli anni è mutata, ma è anche rimasta riconoscibile.

Una mostra che è un diario, un racconto del personale percepito del mondo e delle soluzioni trovate per raccontare cosa se ne è capito: la resa didascalica viene abbandonata a favore del simbolo e della libertà delle forme.

Il suo racconto approda ad uno spazio metafisico, un non-luogo temporaneo, in cui si può passeggiare, appena poco distanti da questa realtà, e restare il tempo necessario, incustoditi e tranquilli. Durerà poco, giusto il tempo di riprendere fiato, un momento tra sé e sé, per tornare appena si può. (Alice Rabbi)