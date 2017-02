Appuntamento con le favole per il ciclo "Comiche a merenda"

Associazione Veronica Sacchi è lieta di presentarvi "Comiche a merenda" una rassegna di appuntamenti per grandi e soprattutto piccini! Pomeriggi di favole, burattini, laboratori reciclosi, teatro e soprattutto merende! Quattro appuntamenti per divertirsi e stare bene in famiglia gustandosi le idee e i talenti dei Volontari Col Naso Rosso di AVS e i suoi formatori. Il secondo appuntamento della rassegna è per il 10 Febbraio con la merenda e la lettura di favole per bambini e bambine dai 3 ai 10 anni con le bellissime voci di Luca Falcone e Tina Monaco. Il ritrovo è alle 17! A questo link trovate i dettagli dell'evento fb: https://www.facebook.com/events/250744042030910/ Per partecipare è necessaria l'iscrizione via mail all'indirizzo info@veronicasacchi.it o chiamando allo 02/27000276. La partecipazione è a offerta libera a partire dai 2 euro e l'intero ricavato dell'iniziativa andrà a favore dei progetti del sorriso di AVS. #ComicheAMerenda Chi è AVS? L'Associazione Veronica Sacchi con i suoi VOLONTARI COL NASO ROSSO, svolge attività di volontariato presso ospedali, orfanotrofi, case di riposo per anziani, comunità di disabili, istituti penitenziari, oratori, scuole materne e ovunque ci sia bisogno di un sorriso. Per i curiosi: www.veronicasacchi.it https://www.facebook.com/pg/avs.associazioneveronicasacchi/about/?ref=page_internal info@veronicasacchi.it 02/27000276