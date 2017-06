Apre un nuovo Caffè Napoli in via Vittor Pisani: caffè gratuito

Apre in Via Vittor Pisani 6, a due passi dalla Stazione Centrale di Milano, l’ottavo nato dei Caffè Napoli milanesi. La catena internazionale dal design contemporaneo dedicata al rito della degustazione del caffè prosegue la propria espansione sul territorio milanese per offrire l’esperienza dell’autentico Espresso Napoletano.

Il segreto del successo? La formula innovativa di un format che si focalizza sull’Espresso servito con la tipica cremina napoletana e proposto in un’atmosfera partenopea sempre ben riconoscibile. Il design in Caffè Napoli è un asset essenziale del Brand: l’ambientazione è ricercata e caratterizzata dall’uso di elementi distintivi come le maioliche di Vietri, realizzate con un disegno esclusivamente creato per Caffè Napoli; il blu “navy” del mare, che ricorre come colore prevalente e il bancone a filo strada, che permette ai clienti di ordinare e bere il caffè anche direttamente dal marciapiede.

“La nostra proposta si basa sulla qualità del prodotto con un format che non è un bar né una caffetteria ma che dà l’idea di prendere un caffè in una casa napoletana. Il prodotto principale è l’Espresso con la cremina, cui affianchiamo altre 20 proposte a base di Espresso di nostra creazione” - spiega Francesco Fiandra, uno dei tre soci fondatori Caffè Napoli insieme a Marco e Fabio Compagnoni. Fin dallo studio del nome del Brand si riconosce l’identità di Caffè Napoli che è, e vuole essere, il regno indiscusso del caffè immerso nel contesto di una vecchia casa partenopea: un ambiente dove una pausa dal lavoro o una semplice sosta possa risultare familiare e accogliente. In occasione della nuova apertura una grande festa che si terrà Mercoledì 14 giugno: una giornata intera, dalle 7 alle 20, dove tutti i clienti potranno degustare gratuitamente un Caffè Espresso e approfittare di tante promozioni esclusive.