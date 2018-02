Apre il ristorante di Carlo Cracco in Galleria: 5 piani e oltre mille metri nel cuore di Milano

Attesa finita. Mercoledì sera apre in Galleria Vittorio Emanuele II il ristorante dello chef Carlo Cracco, che andrà a sostituire lo storico locale di via Victor Hugo che ha chiuso prima di Natale.

L'opening - informa il sito ufficiale del cuoco vicentino - è previsto per il 21 febbraio, quando l'ex giudice di Masterchef prenderà possesso dei locali che lo scorso anno ha strappato a Mercedes per un canone annuo di poco superiore al milione di euro.

Il nuovo ristorante di Cracco occuperà 1.118 metri quadrati, disposti su cinque piani: nei sotterranei ci sarà l'enoteca, all'ammezzato un laboratorio, un bar caffè bistrot aperto sette giorni su sette al pieno terra, la sala e la cucina al primo piano e all'ultimo piano uno spazio dedicato a mostre, eventi e concerti.

L'apertura del nuovo locale firmato dallo chef era stata rinviata un paio di volte, ma adesso è tutto pronto per il taglio del nastro. Questa sarà la terza "creatura" milanese di Cracco, che in città è già proprietario di "Carlo e Camilla in segheria" e del ristorante nel "Garage Italy" di Lapo Elkann, che ha ridato vita allo storico distributore Agip di piazzale Accursio.

Ancora top secret il menù del locale in Galleria, anche se era stato lo stesso chef in passato a dare anche qualche dritta. "Non ci saranno effetti speciali - aveva raccontato a MilanoToday -. Io amo la tradizione. Se Milano fosse un piatto sarebbe il risotto alla milanese, un piatto completo proprio come la città”.

La nuova avventura nel cuore di Milano sarà l'ennesima grande sfida per Cracco, che di sicuro proverà a riconquistare la stella Michelin che ha perso nell'ultima Guida proprio per il cambio di locale.