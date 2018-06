"Apriamo i Porti": il 12 giugno presidio in piazza della Scala per il soccorso in mare

A seguito della mancata autorizzazione allo sbarco della nave Acquarius da parte delle autorità italiane e dei conseguenti pericoli per i 629 emigranti - tra cui donne in gravidanza e bambini - che tutt'ora si trovano a bordo, l'associazione Insieme senza Muri invita tutta la cittadinanza a prendere parte al presidio che si terrà martedì 12 giugno in piazza della Scala, dalle 18, portando un drappo bianco.

Con la manifestazione si vuole chidere il rispetto del diritto internazionale nonché "della semplice umanità", come si legge in una nota degli organizzatori che affermano "noi pensiamo che prima di qualunque negoziato venga la tutela della vita umana. Per questo chiediamo di aprire i porti, garantire il soccorso in mare, salvare le persone".