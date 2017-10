"Apritimoda!": il 21 e il 22 ottobre per la prima volta, aperture straordinarie degli atelier milanesi, gratis

Sabato 21 e domenica 22 ottobre Apritimoda! rende visitabili al pubblico diverse maison di moda di Milano.

L'evento -nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, della Camera Nazionale della Moda Italiana, di FAI e Altagamma- ha l'obiettivo di far scoprire i luoghi in cui nascono i migliori prodotti sartoriali Made in Italy.

Per l'occasione saranno aperti al pubblico i seguenti atelier: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi. Questi celebri luoghi, normalmente riservati agli addetti ai lavori, spalancheranno le proprie porte per far conoscere i processi creativi che qui hanno origine.

A guidare i visitatori alla scoperta delle maison, gli studenti dei principali istituti di formazione moda. Per il programma completo: www.apritimoda.it/programma.