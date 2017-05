La festa degli aquiloni giganti a Rho

Aquiloni giganteschi si libreranno in volo domenica pomeriggio a Rho per la Festa degli Aquiloni oprganizzata dall'associazione Volarò. L'evento si terrà nel «Central Park» di Corso Europa, vicino alla biblioteca di Villa Burba dalle 14 alle 18.

Aquiloni monstre ma non solo, per i bambini ci sarà anche un laboratorio per la costruzione di oggetti volanti con un maestro del settore: Edo Borghetti, progessionista che da trent'anni costruisce grandi aquiloni e rappresenta l'Italia ai prestigiosi festival in giro per il Mondo.