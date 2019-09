Arcangelo Fiori di Croco

3 ottobre - 15 novembre 2019

inaugurazione, giovedì 3 ottobre ore 19:00



MARCOROSSI artecontemporanea è lieta di presentare a Milano, e in contemporanea a Verona, la mostra personale di Arcangelo dal titolo Fiori di croco. Il nuovo ciclo di opere su tela e su carta dell'artista campano è ispirato a un fiore, il croco, conosciuto fin dall'antichità per la sua ricca presenza lungo il percorso della via Appia, la strada collegava Maleventum - poi diventata Benevento - e Avellino, città in cui risiedono le radici dell'artista. I fiori di croco incarnano per Arcangelo i curatores, una sorta di custodi della strada che il poeta Stazio, nel primo secolo dopo Cristo, elevò a Regina delle strade. La loro presenza lungo il percorso dell’Appia sembrava garantire una sorta continuità nel collegamento tra Roma e le provincie meridionali della penisola. E’ la terra del sud, la sua terra, assieme ai suoi viaggi - realizzati oppure immaginati - la protagonista indiscussa delle opere di Arcangelo. Tutta la sua ricerca, ha scritto Ivan Quaroni, “è fondata sul radicamento e sul senso di appartenenza, e sulla condivisione di una eredità culturale, quella sannita, che egli ha saputo estendere e trasformare, fino a comprendere i retaggi di altri luoghi e altri popoli.” In mostra anche una selezione di sculture in ceramica della serie Case Dogon.

Arcangelo (Arcangelo Esposito) nasce ad Avellino nel 1956. Vive e lavora tra Milano e San Nazzaro, in provincia di Benevento. Nel periodo 1976-1980 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma. Fin dai primi anni Ottanta le sue opere di matrice espressionista elaborano forme compositive primordiali che evocano il passaggio del tempo. In quegli anni comincia un’intensa attività espositiva presso gallerie e musei di tutta Europa e nel mondo.

