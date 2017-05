Arche técton phõs graphè: fotografie d’architettura di Matteo Brivio Sforza

La mostra personale di Matteo Brivio Sforza che si terrà presso la Biblioteca del Daverio, in piazza Bertarelli 4 Milano, si compone di 16 opere fotografiche tra le quali 4 di grande formato. Il tema è quello classico dell'artista e cioè l'architettura urbana rivisitata e rivista nei suoi dettagli icastici. Le fotografie esposte fanno parte di un vasto ciclo di indagine visiva attraverso la struttura delle architetture urbane e la lettura che la macchina fotografica ne può dare rivisitando dettagli, tramutare e luci. La percezione dei volumi e delle superfici viene data, senza alcun tipo di intervento in post produzione dall'immagine immediata della macchina dopo un'attenta riflessione preparatoria che indaga ombre e cromatismi, equilibri e geometrie. Si genera così un cosmo visivo dove le certezze dialogano con le ambiguità, e dove l'occhio talvolta vaga in spazi che potrebbero sembrare quelli della pittura astratta anche se invero altro non sono che la restituzione attenta della progettualità architettonica. Ne sorge una sorta di manuale che potrebbe apparire come propedeutico alla progettazione, anche se al contempo apre ad una visuale vicina assai alla pittura del più rigoroso astrattismo. Inaugura il 12 giugno alle 18,30 e continuerà fino al 19 giugno presso la galleria Teseo Arte.