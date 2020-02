Ultima settimana per visitare una mostra che ha riscosso grande successo di pubblico e critica.

Nella cornice offerta da una Milano in continuo mutamento, l’artista Silvia Senna espone ventidue opere che confermano un percorso artistico lineare, legato alla ricerca, alla forma, al colore, accompagnandoci nella visione e lasciando ai visitatori il compito di respirare i percorsi delle sue strade.

Le Architetture Liquide di Silvia Senna vivono una realtà transitoria ponendo l’accento sulla visione della nostra destinazione non più certa e sicura come è stato per i nostri progenitori.

Viviamo una fragilità, una provvisorietà dettata dalla vulnerabilità e tendenza a cambiare continuamente per Essere Vivi. L’unica costante è il cambiamento l’unica certezza è l’incertezza. Nella ricerca dell’artista sulla solidità delle cose e del suo significato, si è innescata la liquefazione che da avversaria si è trasformata in alleata come flusso sociale che respiriamo nel quotidiano.



“Nelle mie Architetture Liquide – rivela Silvia Senna - il rapporto fra tempo e spazio è mutevole, non fisso e preordinato, tutto è movimento, tutto è costantemente soggetto agli stati d’animo, al vento, alle idee che vivono e si muovono lasciando scie di pensiero inseguito e inseguitore, perché siamo diventati nomadi involontari.”



“Sono onorato di presentare le Architetture Liquide di Silvia Senna - ha rivelato il critico Alberto Moioli – ritengo che l’artista sia una delle più interessanti realtà espressive del nostro paese, la cui creatività poggia su solide basi di studio e ricerca interiore. La mostra è senza dubbio da non perdere.“



