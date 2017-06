Domenica 4 giugno a Villa Arconati si torna nel '700 tra costumi e specialità gastronomiche

Domenica 4 giugno Villa Arconati, nota come "la piccola Versailles di Milano", tornerà ai fasti del '700 proponendo animazione e storie del passato con personaggi in costume d'epoca, piatti freschi, un mercatino artigianale e attività per bambini.

Dame imbellettate e nobili signori balleranno danze settecentesche e narreranno al pubblico il passato della corte di Giuseppe Antonio Arconati; BarOcco presenterà specialità gastronomiche; al mercatino FAR si potranno acquistare oggetti realizzati a mano; il giardino monumentale e il piano terra poi, saranno visitabili in autonomia; mentre al piano nobile si terrà un percorso guidato.

Per le famiglie poi: Toc Toc Lab, il laboratorio sensoriale interattivo in cui scoprire Villa Arconati attraverso tutti e cinque i sensi; e InFuoriPoint, il nuovo progetto all'interno della Limonaia per dare il benvenuto al visitatore all'interno del giardino monumentale con approfondimenti sulle essenze arboree del parco monumentale, notizie storiche e tante curiosità.

L'intero ricavato dei biglietti d'ingresso, delle attività e degli eventi organizzati in Villa Arconati-FAR viene devoluto da Fondazione Augusto Rancilio per il progetto di recupero e valorizzazione del bene.