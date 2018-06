"Area M – Città Studi Sound": dal 19 giugno al 13 ottobre, 25 spettacoli musicali

Area M – Città Studi Sound - il progetto di Rete Culturale nel Quartiere Città Studi volto a produrre, ospitare e realizzare concerti ed appuntamenti di musica jazz di alto profilo - torna dal 19 giugno al 13 ottobre con 25 eventi di musica in compagnia dei giovani diplomati delle Università e delle Scuole di specializzazione di Milano.

Tra le iniziative in evidenza: Stevie Wonder – Journey through the secret life of plants, il concerto omaggio all'iconico artista del Michigan e all'album che dedicò al fermento della natura, creatrice e seduttrice (il 23 giugno al Giardino del Campus Martinitt); Il Mucchio Selvaggio di Sam Peckinpah – A Wild Bunch in Jazz, con l'esecuzione dal vivo della colonna sonora del film (il 12 luglio al Giardino del Campus Martinitt); e Living in a Material World - George Harrison Tribute, lo spettacolo gratuito che racconta il più enigmatico dei Beatles (il 27 giugno in piazza Leonardo Da Vinci). Per il programma completo: area-m.it.