Arena Milano Est: un'incredibile estate di spettacoli, come avere i biglietti scontati

Una strepitosa estate di show divertenti, in un mix di puro talento e improvvisazione. Sono questi gli ingredienti di Arena Milano Est, un nuovo sito per la cultura a tutto tondo sotto le stelle da ben 800 posti (ora 400 per le norme anti covid). Sabato 4 luglio 2020, a inaugurare la stagione di cabaret, ricca di spettacoli del genere stand-up, sarà niente meno che Max Giusti con il suo “Va tutto bene 2020”, ovvero riflessioni e aneddoti sul nostro quotidiano, rivisitate all’epoca del coronavirus. Tutto questo, all’ombra del nuovo capolavoro degli Orticanoodles: il Murale delle Arti, omaggio di 600 mq ad alcuni protagonisti, viventi e non, della cultura intesa in ogni sua sfaccettatura.

Per i lettori di MilanoToday, biglietti scontati del 30%. Il 9 luglio arriva Giorgio Montanini, con l'inedito monologo sull'antropocentrismo. Il 16 luglio, poi, nel corso del suo nuovo spettacolo Filippo Giardina demolirà in modo sarcastico e ironico i capisaldi della cultura e della società contemporanee. Giovedì 23 luglio è la volta di Pietro Sparacino, che torna a calcare il palcoscenico con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy.

Il 30 luglio 2020 ecco il talento di Daniele Fabbri con Fakeminismo, il suo nuovo spettacolo satirico. Il 6 agosto, infine, un divertente reading ispirato a grandi della musica, dello spettacolo e della letteratura: Giorgio Gaber, Woody Allen e Pier Paolo Pasolini a cura degli estrosi Francesco Montanari e Alessandro Bardani. Tutti gli show cominciano alle 21.30.