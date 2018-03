Arese in salute: informati, previeni, vivi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il programma di Arese in Salute Gli incontri di Arese in Salute si svolgeranno il mercoledì dalle ore 20.45 presso il Centro civico Agorà (via Monviso, 7 – Arese, MI). Le serate sono rivolte a tutta la cittadinanza e la partecipazione è libera e gratuita. PRIMO APPUNTAMENTO 21 marzo 2018 – Donna in cambiamento. La menopausa che non spaventa La ginecologa Serena Del Zoppo e la nutrizionista Elisabetta Macorsini si rivolgeranno a tutte le donne per aiutarle a vivere al meglio questo delicato passaggio, consigliando qualche “furbizia” per affrontarlo con serenità e consapevolezza. “La menopausa è spesso vissuta come un ostacolo, una fine o una perdita, ma conoscersi e conoscere è la giusta strategia per vivere questo periodo come una riscoperta di sé, un miglioramento ed un rinnovamento”, spiega la dottoressa Del Zoppo. “Anche l’alimentazione gioca un ruolo determinante per ridurre i fastidiosi sintomi che accompagnano il cambiamento” conclude la nutrizionista Macorsini. E durante il mese di APRILE, vi aspettiamo ad altri due incontri: 4 aprile 2018 – Russare minaccia la coppia? Non solo, anche la salute! 18 aprile 2018 – Sport, come praticarlo in salute Segui la pagina Facebook di Humanitas Medical Care per essere sempre aggiornato!