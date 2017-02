Aria, una fiaba sulla libertà

È al debutto il nuovo spettacolo della compagnia ANFITEATRO con NAYA DEDEMAILAN, scritto da FRANCESCO NICCOLINI, diretto da ROBERTO ALDORASI, con le scenografie di ANTONIO PANZUTO, premio "MASCHERE DEL TEATRO 2016". "ARIA" è una fiaba moderna sulla libertà di espressione, sulla fuga dall'oppressione, dalla dittatura, dai divieti, sul rapporto padre e figlia. Un'opera intensa, dura ma ironica al tempo stesso in cui la penna di NICCOLINI ha saputo affrescare personaggi profondi e lacerati dal proprio bisogno di realizzazione. La metafora della mancanza di "ARIA" , che è anche il nome della protagonista adolescente, è un monito a tutti noi di guardare oltre il mare che ci divide da un mondo dove la libertà è una conquista o da dove si fugge per cercarla, mettendo a rischio la propria vita. In scena NAYA DEDEMAILAN che con intensità e rigore restituisce la vivida realtà di un'umanità in cerca della propria identità, alternando i personaggi con estrema naturalezza e facendoci emozionare, sorridere, sognare e condividere con loro il percorso difficile della fuga per la libertà "Non è affatto scontato per chi vive alle nostre latitudini saper apprezzare il sapore della libertà. Io stessa sulla mia pelle ho sperimentato cosa significa vivere in un paese dove la libertà è una parola vuota perché la libertà non esiste.- dice l'attrice NAYA DEDEMAILAN originaria di Cuba dove ha lavorato al Conjunto Dramatico de Camaguey per 10 anni - Una libertà che tutti sognano e allo stesso tempo ne hanno paura. E' lacerante decidere di lasciare il proprio paese ed i propri affetti ma altrettanto difficile prendere consapevolezza che esiste un mondo diverso dove tu puoi essere te stessa senza paura" "ARIA" è destinato un pubblico giovane, dal primo ciclo delle scuole medie alle superiori, ma la messa in scena e lo sviluppo lo rendono adatto ad una platea universale. anfiteatrosede@gmail.com

