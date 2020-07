AriAnteo Palazzo Reale: orari e programma

Anche quest'anno torna in città AriAnteo 2020, nei luoghi simbolo di Milano come il Chiostro dell'Incoronata, i giardini della Triennale e Palazzo Reale.

Il calendario dei film a Palazzo Reale

A partire da martedì 16 giugno a Palazzo Reale è in programma un calendario di proiezioni di alcuni tra i migliori film italiani e stranieri usciti in sala poco prima dell'emergenza da coronavirus, oltre a titoli inediti e film per bambini. Sono previsti inoltre anche spettacoli di cabaret targati Zelig e serate in collaborazione con La Milanesiana.

Di seguito il programma completo e aggiornato del cinema all'aperto a Palazzo Reale.

Martedì 16 giugno - L'ufficiale e la spia di Roman Polanski

Mercoledì 17 giugno - Cena con delitto di Rian Johnson

Giovedì 18 giugno - Favolacce di Fabio e Damiano D'Innocenzo

Venerdì 19 giugno - C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino

Sabato 20 giugno - Parasite di Bong Joon-Ho

Domenica 21 giugno - Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse

Lunedì 22 giugno - Memorie di un assassino di Bong Joon-Ho

Martedì 23 giugno - Joker di Todd Phillips (dalle 21.45, spettacolo di Zelig con Davide Calgaro)

Mercoledì 24 giugno - Richard Jewell di Clint Eastwood

Giovedì 25 giugno - Sorry we missed you di Ken Loach

Venerdì 26 giugno - di Rupert Goold

Sabato 27 giugno - I Miserabili di Ladj Ly

Domenica 28 giugno - L'immortale di Marco D'Amore

Lunedì 29 giugno - Gli anni più belli di Gabriele Muccino

Martedì 30 giugno - Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen (dalle 21.45, spettacolo di Zelig con Max Angioni)

Mercoledì 1 luglio - Honeyboy di Alma Har'el

Giovedì 2 luglio - L'anno che verrà di Mehdi Idir e Grand Corps Malade

Venerdì 3 luglio - spettacolo della Milanesiana con Elio e Rocco Tanica (Gianni Rodari: i colori della fantasia, biglietto 20 euro)

Sabato 4 luglio - La sfida delle mogli di Peter Cattaneo

Domenica 5 luglio - Ricordi? di Valerio Mieli

Lunedì 6 luglio - serata della Milanesiana con Amos Gitai e proiezione del film Rabin: the Last Day di Amos Gitai (Il colore della pace: a 25 anni dalla morte di Yitzak Rabin, biglietto 10 euro)

Martedì 7 luglio - Il primo re di Matteo Rovere

Mercoledì 8 luglio - La belle époque di Nicolas Bedos

Giovedì 9 luglio - Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipan (dalle 20.30, concerto a cura di Gioventù Musicale d'Italia)

Venerdì 10 luglio, 21.45 - Jojo Rabbit di Taika Waititi

Sabato 11 luglio, 21.45 - Non conosci Papicha di Mounia Meddour Gens

Domenica 12 luglio - Piccole donne di Greta Gerwig

Lunedì 13 luglio - Tornare di Cristina Comencini

Martedì 14 luglio - 1917 di Sam Mendes (dalle 21.45, spettacolo di Zelig con Vincenzo Albano)

Mercoledì 15 luglio - Figli di Giuseppe Bonito

Giovedì 16 luglio - Georgetown di Cristopher Waltz (dalle 20.30, concerto a cura di Gioventù Musicale d'Italia)

Venerdì 17 luglio - Caravaggio di Derek Jarman (dalle 21.00, presentazione del film a cura di Domenico Piraina)

Sabato 18 luglio - Gli anni più belli di Gabriele Muccino

Domenica 19 luglio - spettacolo della Milanesiana con Francesco Bianconi (Pinocchio!, biglietto 20 euro)

Lunedì 20 luglio- Downton Abbey di Michael Engler

Il calendario degli appuntamenti successivi è visibile sul sito dedicato.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti possono essere acquistati presso la cassa di AriAnteo Palazzo Reale in piazza Duomo.