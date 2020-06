Arianteo 2020, arrivano i film vincitori del David di Donatelllo: orari e programma

La programmazione di AriAnteo 2020, il cinema all'aperto nei luoghi simbolo di Milano, si arricchisce con la collaborazione dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatelllo. Per l'occasione le arene estive di Anteo - a Milano al Chiostro dell'Incoronata, Palazzo Reale e Triennale, a Monza alla Villa Reale e a Treviglio al Chiostro della Biblioteca Comuna le - proietteranno anche la rassegna “La Casa del David", una serie di serate speciali in abbinamento ai film candidati e premiati all’ultima edizione dei Premi David di Donatello.

Una programmazione unica a cura del David

Il pubblico avrà l’opportunità di assistere ad una programmazione unica ed esclusiva, a cura del David. I film infatti saranno introdotti da pillole video esclusive composte da: David65, un’emozione unica, una sintesi dell'inedita premiazione 2020 trasmessa durante il lockdown; David Story: i grandi del cinema in pillole, momenti esclusivi dalle premiazioni passate, direttamente dall’archivio storico del David; Le Voci del David65: video interviste e video-selfie in cui i candidati 2020 si raccontano e introducono il film in programma.

Il calendario dei film

Di seguito l'elenco dei film in programma, candidati e premiati all’ultima edizione dei Premi David di Donatello.

- Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores (10 luglio, Monza)

- Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (5 luglio, Incoronata + 16 luglio, Monza)

- La dea fortuna di Fernzan Ozpetek (4 luglio, Treviglio + 15 luglio, Triennale)

- Pinocchio di Matteo Garrone (10 luglio, Treviglio + 17 luglio, Monza)

- Il traditore di Marco Bellocchio (30 giugno, Incoronata + 3 luglio Triennale + 24 luglio Monza)

- Ricordi? di Valerio Mieli (5 luglio, Palazzo Reale)

- Il primo re di Matteo Rovere (7 luglio, Palazzo Reale + 17 luglio, Incoronata)

- Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone (16 luglio, Incoronata)

- La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi (9 luglio, Incoronata)

- 5 è il numero perfetto di Igort (data da definirsi)

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.