AriAnteo Triennale, Folco Orselli presenta "Blues Contest": ingresso gratis

Mercoledì 22 luglio, presso Arianteo Triennale Milano verrà proiettato “Blues Contest: Hip Hop, Rap, Trap (la musica dei quartieri)”, il primo episodio di “Blues in Mi – quartieri identità di Milano”, il progetto di Folco Orselli che attraverso la musica, il blues e le immagini di una serie di corti ed eventi racconterà i luoghi e i sogni di chi vive lontano dal centro città.

Durante la serata Folco Orselli incontrerà l’editorialista del Corriere della Sera Giangiacomo Schiavi per parlare di periferie mentre l’attore Germano Lanzoni interverrà con un monologo e una lettura legati al tema. Il cantautore milanese interpreterà dal vivo alcuni dei suoi brani più ispirati alle atmosfere tipiche dei margini delle città mentre a fine proiezione saliranno sul palco i tre ragazzi protagonisti del lungometraggio: Islam Malis, Lokita e Jay Dee insieme a Pietro Belfiore de Il Terzo Segreto di Satira che ha curato la regia.

Un percorso musicale tra le periferie di Milano

“Blues Contest: Hip Hop, Rap, Trap (la musica dei quartieri)”, che vede la straordinaria partecipazione del rapper Ernia come testimonial, è un percorso musicale che si sviluppa tra le periferie ovest di Milano (Baggio, San Siro, Giambellino e Bonola). Le periferie sono luoghi esterni, apparentemente marginali, ma – come ci dice nel film Folco Orselli – in realtà incarnano la vera identità di Milano. Il viaggio del cantautore rivela la vita di questi quartieri attraverso il racconto di chi le ha vissute in prima persona. I ritmi hip hop, trap e rap di Islam, Lokita e Jay dee, si fondono con il blues deciso di Folco Orselli e, in studio, attraverso l’integrazione delle diverse anime nasce “Neighborhood”, il primo brano nato durante il lungo cammino di “Blues in Mi – quartieri identità di Milano”.

Composizione musicale e colonna sonora di Folco Orselli, sound engineer Matteo Agosti, arrangiamenti e keyboards Enzo Messina, basso Paolo Legramandi, chitarra Stefano Brandoni, batteria Leif Searcy, tromba Pepe Ragonese, sax Valentino Finoli, scratcher Dj ZaK. Registrato ad Alari Park e mixato presso lo studio Frequenze di Monza. Le fotografie sono di Lorenzo De Simone. Il digital marketing è curato da Laboratorio Studio.

Ingresso gratuito alla pagina di prenotazione.