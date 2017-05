Spettacolo gratuito di "Arlecchino": il 30 maggio all’Anfiteatro Martesana

Martedì 30 maggio all’Anfiteatro Martesana, in occasione delle celebrazioni per il 70° del Piccolo Teatro, viene offerta una rappresentazione gratuita e aperta a tutta la cittadinanza di Arlecchino servitore di due padroni.

L'opera di Carlo Goldoni, a cui Giorgio Strehler diede nuovo vigore sin dal 1947, è ormai celebre in tutto il mondo ed è stata messa in scena nei paesi e nei luoghi più disparati. Nella pièce è condensato tutto il percorso artistico di Strehler per un risultato che, come lui stesso scriveva «è sempre uguale e sempre diverso, ed è libero dal tempo che passa».

La pièce, recitata all'aperto nel Parco che sorge tra i quartieri di Gorla, Turro e Crescenzago, è preceduta (alle 15:30) da un omaggio di Massimo de Vita, direttore del Teatro Officina, all’arte immortale di Totò. Ingresso libero fino a esaurimento posti.