Arlecchino trasformato dall'amore al Teatro blu

Compagnia Carnevale

"Arlecchino trasformato dall’amore”

di Pierre de Marivaux



traduzione scenica di Antonio Carnevale

regia di Antonio Carnevale

con Antonio Carnevale, Elena D’Agnolo, Tamara Fagnocchi,

Elisa Pastore, Vlad Scolari, Riccardo Stincone

Maschere di Gaia Geri



Nel programma degli eventi organizzati dal Comune di Milano Municipio 2 in occasione del Carnevale Ambrosiano 2020,, una serata dedicata a un classico del teatro comico francese: giovedì 27 febbraio alle ore 21 Compagnia Carnevale porta in scena al Teatro Blu di Via Cardinale Cagliero “Arlecchino Trasformato dall’Amore”. Lo spettacolo è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Il testo di Marivaux, (nella nuova traduzione scenica di Antonio Carnevale edita da La Tigre di Carta) incontra le Maschere della Commedia dell’Arte e ricrea un universo meraviglioso, fatto di poesia, gioco, delicatezza e tanto divertimento, un piccolo momento di festa per adulti e bambini.



L’Arlequin poli par l’amour, scritta da Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, è una commedia in prosa, in un atto, rappresentata per la prima volta dalla troupe di comici italiani guidata da Luigi Riccoboni al Théâtre Italien di Parigi il 17 ottobre 1720. Fu un gran successo che contò dodici rappresentazioni consecutive. Fu il primo debutto teatrale di Marivaux ed è un’opera che conserva lo spirito creativo dei comici italiani: sono infatti presenti nel testo canti, balli, pantomime e la messa in risalto del genio creativo della maschera di Arlecchino. Venne pubblicata anonima, sempre a Parigi, nel 1723. La Fata, donna libertina e già promessa sposa a Merlino, scorge Arlecchino mentre dorme nel bosco. Se ne innamora e decide di rapire il giovane portandolo nel suo castello. La Fata tenta di impartire ad Arlecchino un’educazione che ha come obiettivo quello di suscitare nel giovane l’amore per lei. Ma questi propositi non vanno a buon fine, e al contrario Arlecchino si innamora della contadinella Silvia conosciuta per caso mentre gioca a volano nei campi…









Compagnia Carnevale

Compagnia Carnevale nasce nel 2016 con la prima produzione Arlecchino trasformato dall’Amore, opera dell’autore Marivaux, presentata all’interno di “Milano in Commedia 2016”, festival organizzato dalla stessa Compagnia Carnevale e patrocinato dal Comune di Milano e dalla Fondazione La Triennale di Milano. Sempre nel 2016, all’interno della X edizione di “A Maggio A Baggio”, debutta lo spettacolo animazione Le Belle Favole, ispirato alle favole di Gozzano, Rodari, Calvino e La Fontaine, nato con il desiderio di far conoscere i grandi classici della letteratura europea ai più piccoli. Il 2017 è l’anno di Tra’ti avante, Alichino e della partecipazione al Ravenna Festival con Ricorditi di me, che son la Pia, spettacolo selezionato nell’ambito del bando “Giovani Artisti per Dante” in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Nel 2018 debutta Il Bradipo e la Carpa (finalista Minimo Teatro Festival 2018, XVII Palio Ermo Colle, migliore drammaturgia Premio Settimina Spizzichino, migliore interpretazione Festival ConCorto) adattamento per la scena del volume Due eroi in panchina di Roberto Quartarone edito da "inContropiede” e il monologo Mirandolina, selezionato al Premio Pervocesola2018 in collaborazione con Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.“

