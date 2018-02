Arosio e Maimone presentano “i masticatori di marciapiedi” al Covo della ladra

Mercoledì 28 febbraio, dalle 20:30, la Libreria Covo della Ladra si riempie di musica e di buone letture con I Masticatori di marciapiedi, la serata di reading musicale realizzata da Erica Arosio e Giorgio Maimone.



Torna il duo del giallo milanese che, ad ottobre dell’anno scorso, aveva messo a battesimo la libreria stessa. E torna con una serata musicale che ci porterà a spasso per le vie della Milano degli anni Cinquanta/Sessanta, seguendo le indagini della loro famosa coppia di investigatori: l’avvocato Greta Morandi e il detective Mario Longoni, detto Marlon.

Quella di mercoledì sarà una lunga canzone d’amore che ci porterà tra le vie della nostra città, ma anche tra le pagine dei romanzi di Arosio e Maimone: da Vertigine a Non mi dire chi sei, a Cinemascope…aspettando l’attesissimo Jukebox.



Con loro, ad accompagnarci in questa nuova serata, a metà tra musica e letteratura, la chitarra di Arturo Calonego e le voci della Compagnia dei Lettori.



Ingresso con contributo. E’ gradita la prenotazione per chi volesse riservarsi il posto a sedere.





INFO TECNICHE

Inizio Spettacolo: ore 20:30

A seguire aperitivo offerto dal Covo della Ladra (con piccolo contributo volontario per chi può).



BIGLIETTI (con prenotazione gradita)

Biglietto intero: 7€

Biglietto ridotto (Possessori Card Covo della Ladra): 5€

Biglietto + Libro: 20€

Biglietto + 2 Libri: 32€ – ridotto 30€ (possessori Card)

Biglietto + 3 Libri: 45€ – ridotto 42€ (possessori Card)



Per info e prenotazioni: bookshop@ladradilibri.com / 3487459627

Gallery