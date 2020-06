Un angolo d'Irlanda sotto il cielo milanese "Arpe in giardino - con il Cerchio delle Fate, Arpe celtiche e voci". Ballate tradizionali, marce che celebrano gesta di antichi eroi, danze popolari e malinconici canti d'amore: l'arpa celtica ha rappresentato nei secoli la voce dell'Irlanda, delicata e potente, in grado di commuovere, rasserenare e divertire. Attraverso la narrazione potrete rivivere la suggestione di secoli di storia e l'emozione di una terra ricca di musica e di colore.



Il Cerchio delle Fate, ensemble di arpe celtiche e voci, sotto la guida di Patrizia Borromeo arpista, compositrice e direttore artistico, vi aspetta lunedì 20 luglio 2020 alle ore 21.15 al Giardino del Circolo Volta in via Giuseppe Giusti 16 a Milano



Consigliata la prenotazione.

Ingresso 15€

Informazioni e prenotazioni al numero 393 94 61 215