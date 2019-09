In centro a Milano una maxi parete per arrampicare gratis: ecco l'evento

Una maxi parete per arrampicare. In centro a Milano. Gratis. Sono i dati di un evento organizzato da un noto marchio di abbigliamento tecnico, The North Face, per venerdì e sabato 14 settembre a Milano.

La parte che verrà posizionata nel parcheggio della metropolitana di Pagano (M1) rispetta l'ambiente: è realizzata con container riutilizzati e sarà donata a un ente benefico dopo la kermese "per garantire che l'eredità dell'arrampicata rimanga anche dopo la fine dell’evento", precisa l'azienda. All'iniziativa saranno presenti anche gli atleti Stefano Ghisolfi e Hervé Barmasse, entrambi a disposizione dei climber per offrire consigli e suggerimenti.

"Vogliamo rendere l'arrampicata accessibile a tutti. Ecco perché abbiamo creato l'evento e l'abbiamo reso gratuito — ha spiegato Tina Rolen, vice presidente marketing dell'azienda statunitense —. Invitiamo anche scuole, gruppi giovanili e associazioni di beneficenza a partecipare e sperimentare il senso di realizzazione che si prova sulla parete. Questa è un'opportunità per la community del climbing di aprirsi e riunirsi per ispirare gli altri".

Come fare per arrampicare gratis

Per poter scalare gratuitamente la parte che verrà allestita a Pagano bisogna registrarsi attraverso un form presente a questo indirizzo.