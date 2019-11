Arriva Natale, torna fondaco!

Saranno i Frigoriferi Milanesi di via Piranesi 10 a ospitare la 23esima edizione di Fondaco di Natale, la mostra mercato benefica in sostegno di Fondazione Floriani che ogni anno accende Milano insieme agli addobbi natalizi.

Fondaco sarà inaugurato giovedì 28 novembre dalle 12.00 alle 21.30 e continuerà da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre dalle 10.00 alle 20.00 con orario continuato.

Per quattro giorni sarà possibile acquistare una grande varietà di regali all’insegna del gusto. Saranno tante le novità di quest’anno ma l’obiettivo sarà quello di sempre: raccogliere fondi per ampliare la rete di assistenza domiciliare gratuita ai malati inguaribili, sostenere gli hospice e formare medici e personale qualificato in cure palliative.

Tra il modernariato e i complementi d’arredo, l’oggettistica utile e dilettevole, l’antiquariato “rivisitato e corretto”, i quadri, gli argenti, l’abbigliamento e gli accessori, vintage e non, per grandi e per piccini, i cosmetici e i gadget hi-tech, non mancheranno i gioielli veri o finti, semplici o spettacolari.

Al Fondaco il Natale è anche goloso! Trionfi di cioccolata artigianale, montagne di pane profumato, marmellate dolci e salate, fiumi di vino e birra per intenditori, salumi e formaggi. Ma il vero protagonista è come sempre il Panettone artigianale, firmato Fondazione Floriani e confezionato in modo speciale per voi.

I Frigoriferi Milanesi sono Situati a due minuti a piedi dal Passante Ferroviario di Porta Vittoria, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici o in auto grazie al vicinissimo parcheggio privato Quick Corsica di via Terenzio 6, distante solo due minuti a piedi.

Un lavoro di gruppo, che grazie all’impegno di tanti volontari che animano l’evento e dei molti affezionati milanesi e non, che non mancano mai all’appuntamento, trasforma lo shopping natalizio in un Natale bello… ma soprattutto solidale!