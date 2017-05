Arriva nelle piazze la rondina, la piantina di ronda carità e solidarietà onlus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 20 maggio 2017, nelle principali piazze di Milano, sarà possibile trovare "La Rondina", la piantina aromatica solidale promossa da Ronda Carità e Solidarietà Onlus - organizzazione di volontariato attiva dal 1998 per sostenere le persone senza dimora o in situazione di povertà estrema. Grazie al prezioso aiuto dei suoi volontari, Ronda Carità e Solidarietà, durante l'intera giornata di sabato, sarà presente con dieci gazebo nelle piazze e vie del centro di Milano, per far conoscere le proprie attività quotidiane a sostegno di chi si trova in stato di grave emarginazione sociale. L'Associazione, infatti, grazie al suo Centro Diurno e alla propria Unità Mobile, è attiva ogni giorno per offrire ascolto, supporto e beni di prima necessità, alle persone che hanno maggiore bisogno per accompagnarle in un percorso di reinserimento sociale. Con una donazione minima di 5 euro, sarà possibile portare a casa la "Rondina", una piantina aromatica di cui prendersi cura e il cui ricavato servirà per aiutare Ronda Carità e Solidarietà a prendersi cura delle numerose persone in situazioni di fragilità e povertà del territorio milanese. Un gesto semplice che può raggiungere tante persone! Per l'elenco aggiornato delle piazze visitare il sito: www.rondacaritamilano.com