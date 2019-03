Arriva Pasqua... torna Fondaco

Da giovedì 11 a giovedì 18 aprile (domenica 14 esclusa), ti aspettiamo in Fondazione Floriani per Fondaco Pasqua, il mercatino a sostegno delle Unità di Cure Palliative degli ospedali di Milano!

Protagonista principale è la colomba, scelta tra l'eccellenza della qualità, che ogni anno si veste con abiti colorati e originali, e accompagnata da molteplici prodotti per il piacere della tavola, della curiosità, della bellezza e del tempo libero. Non manca mai l'oggettistica per la casa, utile e dilettevole, per lo svago e la decorazione, insieme a tanti pezzi unici e ricercati di gioielleria, di bigiotteria e vintage.

Una varietà di regali per tutti all'insegna del gusto. E un unico obiettivo, quello di sempre: raccogliere fondi per ampliare la rete di assistenza domiciliare continua e gratuita ai malati inguaribili, sostenere gli hospice, formare medici e personale qualificato con la nuova scuola di formazione e promuovere la ricerca in cure palliative.