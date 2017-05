Arrivano a Milano il violino Guarneri del maestro Fedeli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Toccherà Milano, domani giovedì 4 maggio al Teatro Milano, la tournèe "Incontrarti": il Maestro Fedeli, con il violino Guarneri del 1694, e la ballerina Simona Atzori daranno vita ad uno spettacolo unico, realizzato grazie anche al supporto di Elior, leader in Italia nella ristorazione collettiva. (Teatro Milano, via Fezzan 11 - ore 21, costo biglietto 10 €) Simona Atzori e Matteo Fedeli saranno insieme sul palco per festeggiare e sostenere l'associazione "La nostra famiglia", che da 70 anni è al fianco dei bambini con disabilità e delle loro famiglie: in scena porteranno "Incontrarti", uno spettacolo originale realizzato dai due artisti, che unisce danza, musica e pittura. Le melodie del prezioso violino realizzato da Andrea Guarneri, liutaio del '600, suonato dal Maestro Fedeli, accompagneranno la danza di Simona Atzori e del suo corpo di ballo, composto da Mariacristina Paolini e Beatrice Mazzola, che eseguiranno coreografie uniche, a cui si aggiungeranno due speciali momenti di performance artistica pittorica realizzata dalla Atzori. Al pianoforte Stefania Orselli. "Il repertorio musicale eseguito è molto vario, accattivante e appositamente studiato in relazione agli stili e abilità delle singole danzatrici", afferma Matteo Fedeli, "ad esempio ci sarà un tema musicale dalla Spagna, la "Danza spagnola" di De Falla, il celebre "Clair de Lune" di Debussy", il "Cigno" di Saint Saëns e molti altri brani". A supportare la performance Elior, che intrattiene da anni con il mondo musicale un rapporto stretto, espressione di un concetto di ristorazione innovativo, nel quale l'attenzione ai cibi salutari, alla filiera controllata e alla sostenibilità non è l'unica dimensione in gioco nell'esperienza sensoriale del cliente. Aggiunge Pasqualino Volpe, Presidente del Gruppo Elior: "Elior ha avviato da anni una stretta e proficua collaborazione con il Maestro Fedeli, con numerose iniziative. Il nostro concetto di benessere è a 360° e unisce in questo caso la qualità e il gusto del cibo all'emozione di un grande evento culturale. Siamo lieti di sponsorizzare la tournèe "Incontrarti" per supportare, allo stesso tempo, un'associazione meritevole di sostegno come "La Nostra Famiglia".