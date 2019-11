Art Space presenta la mostra collettiva “ARS GRATIA ARTIS” (l’arte fine a sé stessa) che inaugura a Milano, presso Spazio ARS in via Privata Bernabò Visconti, 13 il 13 dicembre 2019, a partire dalle 18:00. All'inaugurazione interverranno Guido Andrea Pautasso studioso delle avanguardie artistiche del Novecento, della controcultura underground e del vampirismo nella letteratura italiana. Ha collaborato con RAI3 e pubblicato Epopea della cucina futurista (2010) e Cucina futurista e curatrice della mostra Eva Amos.

L’Associazione Culturale ARS – Art Space tra le sue manifestazioni artistiche in relazione con l’arte contemporanea organizza la mostra ARS GRATIA ARTIS che si svolgerà presso Spazio ARS. Parteciperanno alla mostra 20 artisti emergenti internazionali con opere che corrispondono al tema.

Il tema della mostra, nonchè titolo dell’esposizione, nasce dalla volontà dell’associazione di evidenziare la capacità dell’arte di vivere in funzione di sé stessa. Lontana da secondi fini diventa esercizio ludico, astrazione di un sentimento puro che trova la sua espressione nel media scelto dall’artista.

Opening: 13 dicembre 2019, ore 18:00

Ingresso libero su prenotazione: arsartspace@gmail.com