"Art, Beauty and Colors": l'11, 18 e 25 marzo alla GAM corso di inglese e arte per bambini

Sabato 11, 18 e 25 marzo alla Galleria d'Arte Moderna si terrà Art, Beauty and Colors, un corso di inglese e arte per bambini dai 6 agli 11 anni.

Durante i tre incontri i giovani partecipanti saranno coinvolti inizialmente in una visita interattiva al museo, per poi poter sperimentare diverse tecniche artistico-pittoriche all'interno di un atelier creativo, giocando con colore e materiali diverso. In entrambi i momenti arte e creatività saranno lo stimolo per interagire ed esprimersi in lingua inglese.

Info e prenotazioni: 02/454.874.00, c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it, 02/701.087.02, info@corsicorsari.it.