Art Encounters: sei eventi di arte contemporanea sul tema della sostenibilità @Volvo Studio Milano

Sei eventi di arte contemporanea aperti alla città sul tema della sostenibilità al Volvo Studio Milano da novembre 2019 a marzo 2020.

Mercoledì 27 novembre 2019, ore 19.00 presso il Volvo Studio Milano di Viale della Liberazione angolo Via Melchiorre Gioia.

L’artista veneziana Matilde Sambo apre la rassegna degli Art Encounters al Volvo Studio Milano intitolata Six Steps Forward for One Step Back, con un progetto multimediale intitolato Stato Sottile.

Volvo Studio Milano avvia con Art Encounters un nuovo format di eventi dedicati al mondo dell’arte contemporanea, che per questa prima serie si focalizza sul tema della sostenibilità.

Sotto la curatela di Lightbox, la prima edizione sarà articolata in sei mercoledì che coinvolgeranno professionisti del mondo dell’arte ed il pubblico in performance, interventi sonori, esposizioni e talk.



Gli incontri successivi vedranno la partecipazione, tra gli altri, di: Armin Linke, Andreco, Giovanni Vetere, Lorenzo Balbi, Andrea Lerda, Angela Vettese, Threes, Giusy Pirrotta, Giorgia Severi.

Il primo intervento vede protagonista Matilde Sambo che modificherà lo spazio di Volvo Studio Milano attraverso tre componenti: l’installazione site specific Metempsicosi, un intervento sonoro caratterizzato da una composizione di field recordings e la proiezione dell’opera video Fairy Cage. Il video screening di Fairy Cage (2018) offrirà uno spunto di riflessione sul rapporto tra uomo e natura, e sul suo fragile equilibrio basato sul pensiero antropocentrico. Al termine della performance verrà offerto un cocktail al pubblico partecipante.

