Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Stazione Repubblica del Passante Ferroviario di Milano Entrate Viale Tunisia-Via Vittor Pisani e Piazza San Gioachimo 4 - 9 Aprile 2017 Evento clou Sabato 8 Aprile dalle 15.00 alle 20.00 In occasione della settimana del Salone del Mobile di Milano, il Progetto Artepassante organizzerà, insieme a RFI (Rete Ferroviaria Italiana), con il Patrocinio del Comune di Milano, un'iniziativa volta alla riqualificazione delle entrate del Passante Ferroviario di Repubblica. Dal 4 al 9 Aprile 2017 si terrà "Art in Transit", un progetto che prevede una serie di interventi artistici sulle entrate del Passante e diverse performance che avranno il loro culmine Sabato 8 Aprile. Gli artisti che parteciperanno all'iniziativa, decorando gli ingressi del Passante, fanno tutti parte del Progetto Artepassante, pur possedendo linguaggi molto diversi: allievi dell'Accademia di Brera coordinati dal Prof. Renato Galbusera, Ascanio, La Pupazza, Marte, Mate, Simone Irato - Repto, Carmine Foschino - Korvo aka Korvus Korax. La giornata di Sabato 8 Aprile vedrà anche altri tipi di performance: Alma Rosé (la compagnia teatrale, premiata con l'Ambrogino d'Oro 2016, inaugurerà i suoi spazi all'interno del Passante), Balabiott (balli folk), Collettivo Clown (clownerie), Francikario (reggaeton), Formainarte la Fabbrica della Creatività (contest di parkour). Gli ingressi della stazione di Repubblica interessati dall'intervento artistico saranno dieci, situati negli angoli Viale Tunisia-Via Vittor Pisani e Piazza San Gioachimo. Le iniziative si svolgeranno anche all'interno degli spazi di Artepassante nella stazione di Repubblica, dove saranno realizzate esposizioni di opere figurative a tema. Gli spazi saranno aperti e gli artisti, gli attori, gli artigiani del teatro saranno a disposizione del pubblico per accompagnarlo a conoscere gli spazi e le relative attività. La giornata terminerà con un aperitivo negli Spazi dell'Atelier del Teatro e delle Arti (entrata Repubblica, angolo V.le Tunisia). Le tematiche affrontate nell'evento saranno quelle care ad Artepassante: teatro, musica, ballo, scultura, pittura, clownerie, attività multimediali, giornalismo, con l'obiettivo di portare cultura in luoghi non convenzionali e di rendere i cittadini protagonisti, così come avviene nelle stazioni del Passante Ferroviario destinate a questo Progetto (Dateo, Garibaldi, Lancetti, Repubblica, Venezia, Villapizzone, Vittoria) a RFI (Rete Ferroviaria Italiana): movimento, incontro, trasporto, relazione con la popolazione, servizio ecc. Per informazioni di carattere generale: info.lebellearti@fastwebnet.it Per curriculum artisti e ulteriori materiali di approfondimento: Laura Marino - Ufficio Stampa - 328 1878409 lebellearti.ufficiostampa@gmail.com Partner tecnici dell'evento: Caparol Italia - Divisione della DAW Italia GmbH & Co KG BLS s.r.l. Kobra