KEY GALLERY 🗝

presenta:

ART OF SOOL | Exhibition and More



#ABOUT

L'opera originale Art of Sool è caratterizzata da uno stile unico che nasce solamente quando ogni artista della crew prende parte all'opera. Linee morbide e mille personaggi bizzarri pieni di dettagli si incastrano tra loro creando un intreccio di disegni che porta subito a riconoscere il tratto dell'artista, in questo caso degli artisti.

Dal 2010 ad oggi questo stile è evoluto parecchio, trovando sul suo cammino collaborazioni con importanti marchi come Vans, Clipper, Dolly Noire, Warsteiner, e molti altri.



#WHEN

INAUGURAZIONE VENERDI' 16 MARZO Dal 16 Marzo al 7 Aprile 2018

Music: DjSet dalle 19 alle 22 e 30 da MAR a SAB H 15-20

Live HipHop con LoopBusters dalle 21 alle 22 Key Gallery via Borsieri 12, Milano



#BIO

Art of Sool è una crew/collettivo artistico fondata nel 2010 formata da 3 artisti di classe '88/89:

Marco Cominini (MATW), Claudio Cretti (IlClod) e Nicola Fedriga (NEIM) tutti nati in Valle Camonica in provincia di Brescia.

L'opera originale Art of Sool è caratterizzata da disegni a "3 mani", nel senso che ogni artista della crew prende parte all'opera e si dirama in molti campi artistici e su supporti differenti:

Illustrazione, pittura (acrilici, olio, tecniche miste su carta, canvas, legno) graffiti, street art, writing, fumetto, disegno.

A mano, caricature, ritratti, grafica, grafica multimediale, studio e creazione loghi, storyboard art, art direction,

custom art, video and music production.

Art of Sool nasce quindi nel Marzo del 2010 a Brescia, mentre Clod, Nicola e Mark erano in università e si son trovati insieme a vivere nello stesso appartamento.

Durante questi 7 anni di vita gli artisti di A.O.S. hanno lavorato con marchi conosciuti: Pampers, Algida, Yamaha, Sony come storyboard artists e art directors per spot pubblicitari, grazie alla frequente collaborazione con il regista Director Kobayashi, con cui hanno lavorato anche al suo primo film "Solo per il weekend" uscito nel 2015 per Sky Cinema, come storyboard artists.

In questi anni Art of Sool ha collaborato anche con Vans e AWLAB per le scarpe limit edition customizzate, pubblicate poi sulla rivista di moda Vogue.

Con Dolly Noire, marchio di Milano per il quale Art of Sool ha realizzato 3 grafiche di t-shirt per 3 collezioni diverse, dal 2015 ad oggi e continua a collaborare.

Per ogni collezione di Dolly Noire, Art of Sool ha realizzato murate a tema collezione (Giappone, Pirati, Divina Commedia, Antica Grecia) nella famosa Via Pontano a Milano, insieme a writers conosciuti nell'ambiente italiano e mondiale.

Art of Sool partecipa ogni anno a graffiti Jam come: Meeting of Styles - Amazing Day di Mr.Wany - Milano Toxic of Paint

Nel 2016 Art of Sool organizza la propria Graffiti Jam, chiamata Lake of Giants, prima in Valle Camonica a Toline di Pisogne, sulla pista ciclabile, dipingendo tutte le murate affacciate sul lago sotto la trentapassi e oltre alle loro, con opere d'arte di writers come Mr.Wany, Korvo, Smake, Mr.Blob, e molti altri invitati per l'evento.

Dal 2017 si ripete l'evento, questa volta a Darfo Boario Terme, sempre in Valcamonica con il nome di Wall of Giants. Nel 2017 Art of Sool ha collaborato con il marchio di scarpe Superga. Nel 2017 Art of Sool sta collaborando con Clipper creando collezioni di grafiche su accendini (la prima esce a Luglio 2017 sui 4 elementi), cartine, t-shirt e gadget per il marchio. Inoltre Art of Sool è l'artista italiano scelto dal marchio di birra di Monaco di Baviera Warsteiner, per la serie di

bicchieri da collezione 2017. Art of Sool realizza come artista dell'anno 2017 per il magazine di Roma “Dunp Magazine”6 copertine.

Partecipano ad: Affordable Art Fair (2013/2014/2015/2016), Carousel du Louvre - Parigi (2016), Brerart 2015, Amazing Art Exhibition Milano 2015, e altre.



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1865109947113257/