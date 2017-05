Arte: i diritti degli animali in mostra a Brera Spazio M'Arte e l'associazione Gaia Animali & Ambiente presentano una collettiva di artisti per gli animali sabato 13 Maggio 2017 dalle 18.00 con un vernissage una nuova e coinvolgente mostra d'arte. Gli artisti dello Spazio M'Arte offrono ai visitatori una nuova percezione degli animali non umani attraverso l'Arte. Artisti emergenti si confrontano con il tema dei diritti degli animali e con tecniche e modalità espressive differenti, con l'intento di indurre il pubblico ad una riflessione su Arte e Natura, Arte e Animali. L'idea della mostra è affrontare i diritti oltre le specie e il rapporto uomo-animale con l'inedita lettura del pensiero animalista contemporaneo espresso con l'arte, principalmente la pittura, ma anche performance e installazioni. Gli artisti partecipanti sono: Annibale Gerolamo Covini, Marilena Messori, Thomas Russo, Simona Ciaramicoli, Gabriele Guglielmi Camerini, Cristina Donati Meyer. "Arte Animale" rimarrà allestita nello Spazio M'Arte, in Corso Garibaldi 11 - Via Rivoli 4 a Milano, dal 13 al 20 Maggio 2017 con i seguenti orari: Inaugurazione Sabato 13 Maggio 2017 dalle 18.00 con buffet bio/veg; Domenica 14 Maggio dalle 16 alle 19 Mercoledì 17 Maggio dalle 17 alle 19 Giovedì 18 Maggio dalle 17 alle 19 Venerdì 19 Maggio dalle 17 alle 19 Sabato 20 Maggio dalle 15 alle 19 Per informazioni associazioneculturalemarte@gmail.com Spazio M'Arte Corso Garibaldi 11 - Via Rivoli 4 Milano Ingresso libero associazioneculturalemarte@gmail.com