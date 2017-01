L'arte del buon fresco

Sabato 21 gennaio 2017, alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze del Civico Museo Archeologico di Milano (Ingresso da Via Nirone, 7), Italia Medievale e Archeobooks sono lieti di invitarvi all'incontro "L'antica arte del Buon Fresco" con Patrizia Gioia della Bottega dell'Affresco. Ingresso libero. Attraverso le immagini del documentario "L'antica arte del Buon Fresco", che è una dedica cinematografica al mondo dell'affresco, verrete catapultati in un'atmosfera antica, affascinante ed immersiva, che vi svelerà le peculiaretà di questa forma pittorica ormai insegnata e praticata da pochi. Abbiamo il dovere morale di divulgare e tramandare questa antica tecnica, eccellenza della storia dell'arte italiana; parleremo quindi delle caratteristiche che la rendono eterna ed essenziale, la madre di tutte le tecniche, per capire le ragioni per le quali ha sfidato il tempo nel corso dei secoli, per comprenderle e ammirare davvero i capolavori del '300 e del '400. Solo la conoscenza delle fasi di lavorazione e dei materiali usati nel corso dei secoli ci permette di vedere e capire questi capolavori, nati dall'incontro di materiali semplici e naturali: la calce e le terre colorate. Parleremo degli affascinanti disegni preparatori in terra rossa chiamati Sinopie e di come sono state "scoperte", del lungo processo di maturazione di un affresco che fa si che i colori e la luminosità di un affresco migliori con il passare del tempo. Parleremo dell'organizzazione di un cantiere pittorico medievale e rinascimentale, dell'avvento della carta e dell'uso dei "cartoni", del passaggio dalla tecnica a pontate a quella delle giornate. Patrizia Gioia vi accompagnerà in questo viaggio con l'ausilio di immagini, schemi ed affreschi per insegnarvi a leggere un affresco, per vederlo finalmente con gli occhi della conoscenza.