"Arte e mestieri sul Naviglio Pavese" torna il 29 gennaio

Domenica 29 gennaio sul Naviglio Pavese arriva Arte e mestieri, il mercato di collezionismo, artigianato e creatività a cura di Zona Darsena.

Ad aspettarvi oggetti di modernariato, giocattoli, antiquariato e abbigliamento vintage in un percorso che dalla chiusa della Conchetta Si snoda fino all'Alzaia del Naviglio Pavese. In programma anche una mostra e alcuni atelier di pittura per adulti e bambini. Per l'occasione bar e ristoranti rimarranno aperti.