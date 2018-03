Arte in piazza - Aperitivo con gli artisti

...PausaMi ospita l'evento...



Arte in piazza di Livia Corona

Arte in Piazza

di Livia Corona

aperitivo con gli artisti

sabato 7 aprile dalle h. 17:30-19:00

Mostra fotografica

dal 20 marzo al 20 aprile

Con la partecipazione

straordinaia di

Francesco Chiarello

Handpan Player



Francesco Chiarello e il suo Handpan

Prefazione di Angelo Gaccione

'Una città e i suoi mille volti'



Sono ormai diversi anni che Livia Corona ' prende appunti su Milano'. La percorre in lungo e largo e la sua macchina fotografica, ne immortala alberi in fiore, installazioni di scultori contemporanei le cui opere vengono di tanto in tanto collocate in piazze vie, davanzali di gerani, lampioni innevati, muri ravvivati, dai disegni multicolore dei cosiddetti graffitari, saracinesche negozi su cui le bombolette spray dei writers incidono frasi lapidarie e fantasiose, poesie, messaggi amorosi manifesti poetici scritti a mano come quelli divenuti famosi di Ivan.



Ma anche composizione realizzata da madonnari con i gessetti colorati sul sagrato del Duomo o lungo il percorso alla Galleria del Corso fino a San Babila. Così come i volti e i travestimenti dei minimi e figuranti, il Carrettino di Straccetto, i retablo dei cantastorie siciliano Trincale, e quelli di tanti musicisti provenienti da continenti più lontani che con i loro costumi e i loro strumenti allietano e rendono vive le piazze e le strade di una città altrimenti sempre grigia e triste.



