Arte in ronda. Sguardi artistici contro l'indifferenza. 21 e 22 giugno 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Arte in Ronda. Sguardi artistici contro l’indifferenza” Milano, 27 maggio 2019 – Nei giorni 21 e 22 giugno si terrà a Milano, presso la sede di Ronda Carità e Solidarietà, in via privata Picozzi 21, l’evento “Arte in Ronda – Sguardi artistici contro l’indifferenza”. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Milano e del Municipio 3, in collaborazione con Youmani Onlus, Casa della Carità “A. Abriani” e L’ 8x1000 della Chiesa Valdese. Obiettivo dell’evento, sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’emarginazione e del fenomeno dei senza dimora attraverso l’arte. Parole scritte e recitate, forme plasmate con materiali della strada e musica si contamineranno e contamineranno il pubblico per portare, per un fine settimana, l’attenzione su una dimensione della città troppo spesso ignorata. Le due giornate saranno anche l’occasione per conoscere da vicino i protagonisti e le attività di Ronda Carità e Solidarietà. Nella serata di venerdì 21 giugno, una performance teatrale – a cura degli artisti di Youmani Onlus e costruita sui versi di Guido Lopardo e sulle opere di Matteo Volpati – darà voce ai protagonisti invisibili della strada. Affrontando i principali disagi sociali che tante persone vivono sulla propria pelle e nella loro quotidianità, l’interpretazione artistica attraverso le parole, le forme e la vibrante recitazione dei testi proverà a raggiungere le coscienze di tutti e a far nascere una maggiore consapevolezza verso le persone emarginate ed estromesse dalla vita sociale. Sabato 22 giugno, a un momento di approfondimento sulle attività di Ronda seguirà una cena solidale, con piatti di cucina naturale e musica dal vivo di “Never Too Late”, occasione per conversare e aprire un dialogo sui temi affrontati. Il percorso espositivo di poesie e opere scultoree – ospitato nel cortile della sede di Ronda Carità e Solidarietà – rimarrà aperto per l’intera durata dell’evento: venerdì 21 dalle 19.30 alle 22.30 e sabato 22 dalle 10 alle 17. “Siamo contenti di aprire ai cittadini le porte di Ronda per un evento che unisce arte e solidarietà”, afferma Magda Baietta, fondatrice di Ronda Carità e Solidarietà. “Si tratta di un’iniziativa volta a far conoscere e a condividere le nostre attività orientate a promuovere il reinserimento sociale delle persone senza dimora. Speriamo sia un’occasione per condividere con il territorio i valori in cui crediamo, come l’importanza della relazione con la persona e il rispetto della dignità umana”. Per ulteriori informazioni potete scriverci a eventi@rondacaritamilano.com, 02 45863842. Programma “Arte in Ronda. Sguardi Artistici contro l’indifferenza”, 21 e 22 giugno Venerdì 21 Giugno 2019 h. 19.30 - Inaugurazione della mostra e saluti istituzionali: - Magda Baietta, Presidente di Ronda Carità e Solidarietà; - Miriam Pasqui, Unità Coordinamento delle Emergenze Sociali, Comune di Milano; - Don Virginio Colmegna, Presidente Casa della Carità "A. Abriani"; - Caterina Antola e Giuseppina Rosco, Municipio 3, Comune di Milano. h. 20.00 - Letture interpretate a cura di Youmani Onlus Rinfresco Sabato 22 Giugno 2019 h. 10-17 - Apertura Mostra (INGRESSO LIBERO) h. 19.30 - Cena Solidale con cucina naturale in sostegno di Ronda e musica dal vivo di Never Too Late. Per la cena, offerta minima a partire da 25€. Prenotazione obbligatoria entro il 18 giugno a eventi@rondacaritamilano.com tel. 02 45863842 / Daniele 348 5542964