Spazio m’Arte è lieta di inaugurare venerdì 22 Settembre 2017 dalle 18.00 con un vernissage una nuova e coinvolgente mostra d’arte, “Arte in viaggio”.



L’Arte Postale è «una pratica artistica d’avanguardia che consiste nell’inviare per posta a uno o a più destinatari cartoline, buste, e simili, rielaborate artisticamente.» La Mail Art è, contemporaneamente, il messaggio spedito e il mezzo attraverso cui è spedito. E’ considerata arte solo dopo la sua spedizione. Possibilità di flussi d'arte mondiale e visibile che si intersecano ai quintali di bollette, pacchi, avvisi e pubblicità che oggigiorno circolano con la posta tradizionale.

Le artiste partecipanti sono: Claudia Castiglioni, Anna Crema, Francesca Giacobbo, Nino Jijavadze, Lucia Olivieri, Paola Paramatti, Pilar Pons, Enrica Pilot, Gabriella Santoro, Cristina Donati Meyer.



“Arte in viaggio” rimarrà allestita nello Spazio M’Arte, in Corso Garibaldi 11 – Via Rivoli 4 a Milano, dal 22 al 24 Settembre 2017 con i seguenti orari: