Articolo 32 e Storia di una pallottola

Il Gruppo Emergency Zona 6, nell'ambito delle iniziative per il diritto alla salute e l'abolizione delle guerre, organizza giovedì 11 maggio, dalle ore 18,30, alla Casa delle Associazioni in via Balsamo Crivelli 3/5 - Milano, la proiezione di due docufilm. Alle ore 18.30 si inizierà con "Articolo 32", un documentario sul lavoro di Emergency in Italia, tra il dettato della Costituzione e il bisogno di cure per tutti, con testimonianze di Erri De Luca, Ascanio Celestini e Cecilia Strada. Alle ore 20.30 sarà proiettato "Storia di una pallottola", una narrazione di Cecilia Strada con la voce di Valerio Mastandrea, un docufilm che rientra nella campagna di Emergency per l'abolizione della guerra. Dopo la visione i volontari di Emergency saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità e offrire un piccolo rinfresco. L'ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione. Telefono: 3356334686 - 3398475573 Email: milano.zona6@volontari.emergency.it Facebook: Gruppo Emergency Milano Zona 6