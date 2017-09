Rassegna Nazionale di Artigianato artistico di qualità e Florovivaismo, Antichi Mestieri e Prodotti naturali

Inoltre dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici, intrattenimenti

8 – 9 – 10 Settembre 2017

Castello Visconteo

Abbiategrasso (MI)

Ingresso al pubblico gratuito

“A seguito del crescente e costante successo della manifestazione “Creazioni Artigiane Artiste e Fiori” che si svolge ogni anno nel mese di marzo nel castello Visconteo di Abbiategrasso, abbiamo deciso di inserire un evento a tema “floreale” anche in autunno” – così spiegano gli organizzatori, Associazione culturale e artistica Iperbole ed Eventi doc di Myriam Vallegra - La manifestazione “Artigiani al Castello” è già stata svolta con successo nel 2016 nel mese di novembre, ma quest’anno il Comune ci ha concesso una data precedente, nel mese di settembre ed abbiamo quindi pensato di rinnovare l’abbinamento con i fiori e le piante, che funziona sempre bene.

Inoltre la manifestazione “Artigiani al Castello … e Fiori d’Autunno” prevede la partecipazione di artigiani donne e uomini, diversamente dall’evento di marzo che è dedicato ad artigiane donne.



“Artigiani al Castello … e Fiori d’Autunno” rappresenta quindi uno spaccato di vita sui mestieri antichi, sull’artigianato artistico di qualità, con rappresentanti validi da tutta Italia ed una partecipazione importante di florovivaisti ed aziende agricole ed artigiane a tema “natura”.

La manifestazione è una vera e propria mostra di artigianato e florovivaismo che attira artigiani e vivaisti da tante zone d’Italia.

La manifestazione “Artigiani al Castello … e Fiori d’Autunno” è promossa da Associazione culturale e artistica Iperbole, con il supporto organizzativo di Eventi doc di Myriam Vallegra ed è patrocinata da Comune di Abbiategrasso e Regione Lombardia.



All’evento verranno presentati antichi mestieri e numerose attività del settore dell’artigianato artistico, quali sartoria, decorazione, oreficeria, scultura, della ceramica e le attività manuali legate alla terra e la natura, come la produzione di piante e fiori e prodotti naturali.



Domenica pomeriggio i visitatori inoltre potranno visitare le sale del Castello aperte per l’occasione, dalle 15.00 alle 17.30 (a cura della Proloco Abbiategrasso – contributo 3 €), immaginando di perdersi nel passato storico lasciandosi suggestionare dalle antiche architetture.



Vi aspettiamo !

Castello Visconteo - Abbiategrasso (MI)

Ingresso gratuito



Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Settembre 2017

Venerdì dalle ore 15.00 alle 19.30

Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle 19.30



Per informazioni:

Associazione Culturale ed Artistica Iperbole

Cel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it – www.associazioneiperbole.it

Eventi Doc di Myriam Vallegra

cel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it - www.eventi-doc.it