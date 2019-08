Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Settembre 2019 si terrà la quarta edizione della manifestazione “Artigiani al Castello e Fiori d’autunno”, promossa ed organizzata da Associazione culturale e artistica Iperbole in collaborazione con Eventi doc di Myriam Vallegra, che da ormai tanti anni organizza mostre di artigianato artistico di qualità ad Abbiategrasso ed in altri Comuni, all’interno di splendide dimore storiche ed ambientali. Sempre ben riuscite, sia in termini di espositori che di visitatori, sia la mostra di marzo che quella di settembre al Castello o al Complesso monumentale dell’ex Convento dell’Annunciata, a seconda della disponibilità degli spazi, pongono una grande attenzione alla presentazione di valide realtà espositive, provenienti da tutta Italia. La manifestazione autunnale è ricca, varia ed ogni volta diversa, creando sempre grandi aspettative ed interesse. Il tema “floreale”, così gradito al folto pubblico che viene ogni anno a visitare l’evento, porta, nel mese di settembre, numerose novità in termini di piante e fiori proposti e vari prodotti legati alla natura; inoltre variegata l’importante sezione di artigianato artistico di qualità, con oggettistica per la casa, gioielli, accessori moda, abbigliamento. Non mancano anche delle piccole aree del gusto, con prodotti particolari ed unici, sempre a tema natura, accompagnate da degustazioni e possibilità di mangiare all’interno del castello alcuni piatti tipici. La manifestazione Artigiani al Castello…e Fiori d’autunno è promossa da Associazione culturale e artistica Iperbole ed organizzata in collaborazione con Eventi doc di Myriam Vallegra, specializzata nell’ideazione e gestione di eventi sull’artigianato artistico, il florovivaismo, la promozione delle piccole realtà artigiane ed agricole e del Made in Italy. L’evento è patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Abbiategrasso. “Artigiani al Castello e Fiori d’Autunno” rappresenta uno spaccato di vita sui mestieri antichi, sull’artigianato artistico di qualità, con rappresentanti validi da tutta Italia ed una partecipazione importante di florovivaisti ed aziende agricole ed artigiane a tema “natura e fiori”. La manifestazione è una vera e propria mostra di artigianato e florovivaismo che attira artigiani e vivaisti da tante zone d’Italia. All’evento vengono presentati antichi mestieri e numerose attività del settore dell’artigianato artistico, quali sartoria, maglieria, decorazione, oreficeria, pittura, ceramica, lavorazione del legno, oltre alle attività manuali legate alla terra ed alla natura, come la produzione di piante e fiori, cosmesi naturale e prodotti enogastronomici di nicchia. Tra le varietà di piante e fiori citiamo la presenza di rose rifiorenti, piante da frutta, agrumi, piante mediterranee, rampicanti, stagionali ed invernali, tillandsie in varietà, cactacee e succulente e varie tipologie di vasi per presentarle al meglio in casa, in giardino e sul terrazzo. Tra le novità nel campo dell’artigianato, interessanti ed originali sciarpe in fibre naturali e dipinte a mano, abbigliamento ed accessori, maglieria e sartoria donna e uomo, oggettistica in legno per la casa e la tavola, decorazione e arte per gli interni e tanto altro. Inoltre dimostrazioni dal vivo di tecniche di artigianato realizzate da numerosi artigiani artisti presenti in mostra, quali la produzione di sciarpe di seta e la preparazione dal vivo di ottimi biscotti artigianali, la creazione di bijoux in stile vintage … Uno sguardo attento nell’evento è sempre dedicato anche ai bambini, con la realizzazione di laboratori didattici di disegno, pittura e modellazione, laboratori didattici di cucina, truccabimbi, animazioni, spettacoli. Inoltre musica, conferenze, mostre a tema. Un fine settimana immersi nell’artigianato, nella cultura, nei fiori, nell’arte, nella natura, in uno splendido contesto storico, artistico ed architettonico di rilievo. Durante la manifestazione si terranno anche le visite guidate alla sale del Castello a cura della Proloco di Abbiategrasso (domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30 – con contributo). Vi aspettiamo ! Inoltre dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici, intrattenimenti Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Settembre 2019 Castello Visconteo Abbiategrasso (MI) Ingresso al pubblico gratuito Orari: Venerdì dalle 14.00 alle 20.00; Sabato dalle 10.00 alle 20.00 Per informazioni: Associazione Culturale ed Artistica Iperbole Cel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it – www.associazioneiperbole.it Eventi Doc di Myriam Vallegra cel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it - www.eventi-doc.it