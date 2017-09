Vendita diretta dai produttori – artigiani ed aziende agricole, dimostrazioni dal vivo di lavorazioni, show-cooking, degustazioni, laboratori didattici per bambini ed adulti, incontri con gli artigiani, approfondimenti su tecniche e materiali, intrattenimenti, concorsi e premi per artigiani e visitatori.



La splendida cornice di Villa Corvini, storico palazzo settecentesco di Parabiago, ospiterà il 30 Settembre e 1 Ottobre 2017 la seconda edizione della manifestazione “Artigiani del Gusto”, kermesse per la promozione e valorizzazione dei Mestieri Artigiani nel campo Enogastronomico.

L’evento “Artigiani del Gusto” è il terzo appuntamento che realizziamo annualmente a Villa Corvini per la promozione dell’Artigianato, insieme ad Artisticamente (che quest’anno si svolgerà come sempre a fine novembre, il 25 e 26 novembre) che valorizza artigiani del settore artistico e Arte & Natura – fiori in Villa, che si svolge a marzo e promuove in modo specifico imprese agricole florovivaistiche e artigiani che realizzano produzioni a tema natura.

“Artigiani del Gusto” è un evento nel campo enogastronomico che dà particolare risalto ai mestieri manuali nel campo enogastronomico, alle persone che producono e che lavorano nei loro laboratori, ogni giorno. Una manifestazione che presenta ovviamente anche innumerevoli prodotti di eccellenza, ma che fa conoscere anche gli autori stessi, gli artigiani.

La manifestazione “Artigiani del Gusto” infatti valorizza soprattutto i mestieri, presentando nell’evento artigiani e imprese agricole che realizzano manualmente tante produzioni enogastronomiche di qualità.

“Artigiani del Gusto” è una manifestazione specifica che valorizza, promuove e fa conoscere al pubblico gli artigiani che realizzano opere che si mangiano…dal pane alle focacce, dai dolci al cioccolato, dalla birra ai vini, dai salumi ai formaggi, dalla pasta fresca all’olio, anche nell’ottica di creare sempre più conoscenza e consapevolezza di come nascono i “buoni” cibi che, anche grazie a manifestazioni di qualità come questa, abbiamo il privilegio di portare sulla nostra tavola.

Un altro aspetto importante di questa manifestazione, come tutte le manifestazioni che organizziamo sull’Artigianato – continua la dott.ssa Myriam Vallegra – è quello culturale e conoscitivo: le nostre mostre non sono solo belle e grandi manifestazioni da vedere e rivedere, perché ogni volta diverse, ma vogliono trasmettere cultura e conoscenza ai visitatori, grandi e piccoli; e così anche nell’ambito dell’evento “Artigiani del Gusto” ci saranno show-cooking, dimostrazioni dal vivo di lavorazioni, degustazioni e laboratori didattici per bambini e adulti, oltre alla presentazione di numerosissimi prodotti artigianali enogastronomici da assaggiare ed acquistare.

Ad “Artigiani del Gusto” parteciperanno artigiani e aziende agricole provenienti sia dal territorio, che da altre zone della Lombardia e Regioni d’Italia e presenteranno le loro produzioni appositamente selezionate e diversificate, per dare un ampio spettro di qualità e varietà che caratterizza il nostro Paese.

Inoltre saranno presenti artigiani che realizzano oggetti e complementi per la cucina e la tavola, che proporranno tante idee originali e interessanti per arricchire e allietare i banchetti speciali e le tavole di tutti i giorni.

Un evento per promuovere e valorizzare i mestieri manuali, conoscerli e riscoprirli, un appuntamento interessante e vario, una manifestazione all’insegna del Gusto, del Buono, del Bello e del Fatto a Mano !

L’evento, promosso da Associazione culturale e artistica Iperbole con il supporto organizzativo di Eventi doc di Myriam Vallegra e la collaborazione del Centro Servizi Villa Corvini

è patrocinato da Comune di Parabiago e da Regione Lombardia.



Vi aspettiamo ad Artigiani del Gusto!

Rassegna Nazionale

Mestieri e Prodotti Artigiani nel campo Enogastronomico,

della Cucina e della Tavola

Con street food, show cooking, degustazioni, dimostrazioni dal vivo, corsi, laboratori didattici per adulti e bambini



Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre 2017



Villa Corvini



via S. Maria 27, Parabiago (MI)



Apertura:

Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 22.00



Ingresso al pubblico gratuito





Per maggiori informazioni:

Pagina FB: Artigiani del Gusto

Sito Internet evento: www.mostra-artigianidelgusto.it

www.eventi-doc.it

www.associazioneiperbole.it

Eventi doc di Myriam Vallegra: tel. 347-4009542 – info@eventi-doc.it

Associazione culturale e artistica Iperbole: tel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it