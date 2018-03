Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018 Nella settecentesca Villa Ricotti La Valera ad Arese (MI) Ingresso gratuito Vendita diretta dai produttori Dimostrazioni dal vivo Consulenze su florovivaismo, progettazione giardini e prodotti naturali Laboratori didattici per bambini Area del gusto Intrattenimenti Orari apertura evento al pubblico: Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30 Dalla consolidata e lunga esperienza della manifestazione Arte & Natura, che si è svolta dal 2007 al 2011 a Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate e che dal 2012 in poi si svolge ogni anno a Villa Corvini a Parabiago (quest’anno il 10 e 11 marzo), abbiamo deciso, a grande richiesta, di presentare un evento a tema Arte e Natura a Villa Ricotti La Valera, importante e prestigiosa “Villa di Delizia”, che riprende perfettamente il tema dell’arte con le sue bellissime sale, le statue, le fontane ed anche il tema della natura, con i suoi meravigliosi giardini, che ricalcano la decorazione e l’ars topiaria di un tempo. Artigiani in Fiore è un evento, quindi, che vuole valorizzare l’Arte e la Natura, l’arte rappresentata dai numerosi artigiani artisti che presenteranno in villa i loro particolari, originali ed artistici manufatti e la natura rappresentata dai florovivaisti e vivaisti, provenienti da tante zone d’Italia, in un contesto che a sua volta valorizza arte e natura. Oggi, inoltre, Villa Ricotti La Valera di Arese è un contesto storico sempre più importante e conosciuto, nonché sempre più “centrale” per via anche della recente apertura del vicino centro commerciale più grande d’Europa, che genera un afflusso di pubblico sempre più consistente. Villa Ricotti la Valera di Arese è una villa gentilizia ed una villa di delizie, in quanto i nobili di un tempo si recavano per passare ore piacevoli, lontani dalla città. Ed allo stesso modo, noi ora, vogliamo offrire al pubblico, un evento piacevole e bello, in un contesto altrettanto bello e piacevole, con spazi interni ed esterni, per trascorrere una giornata diversa, anche con la famiglia. Nella manifestazione, infatti, saranno presenti diverse aree, intrattenimenti e laboratori didattici per bambini ed adulti, conferenze a tema, musica, visite guidate, un’area del gusto con espositori particolari e selezionati e tanto altro. Il titolo “Artigiani in Fiore”, suggeritoci tra i nostri numerosi e speciali visitatori, rende bene l’idea del tema dell’evento: Artigiani in mezzo ai Fiori, ma anche Artigiani che stanno “sbocciando” con le loro nuove creazioni come stanno sbocciando i fiori con l’inizio della primavera. Inoltre l’evento si svolge in occasione della Festa del Papà e quale migliore occasione per cercare e trovare anche un regalo per il papà ? E per trascorrere con il papà una giornata diversa dal solito, tra storia, bellezza e verde ? Artigiani in Fiore è un evento promosso da Associazione culturale e artistica Iperbole ed organizzato in collaborazione con Eventi doc di Myriam Vallegra e Villa Ricotti La Valera e sarà patrocinato da Comune di Arese e Regione Lombardia. Le storiche ambientazioni settecentesche di Villa Ricotti La Valera di Arese, a pochi chilometri da Milano, si trasformeranno in una fucina floreale, con allestimenti e scenografie, per artigiani e florovivaisti che esibiranno le loro allettanti produzioni …opere in ceramica, vetro, tessuti, cuoio, piante e fiori, prodotti naturali, essenze, nuove collezioni moda ed accessori primavera – estate, tessuti ecologici, arredi e complementi per la casa, gioielli ispirati a fiori e foglie... Nella storica location esporranno artisti, artigiani artisti, vivaisti, florovivaisti, progettisti e realizzatori di giardini, scuole di agraria e floricoltura con cui entrare in contatto e da conoscere dal vivo. In un clima piacevole e circondati dalla natura e dalla bellezza, sorgente di tranquillità è piacevole anche visitare le antiche sale affrescate della villa ed i giardini con piante fiorite e fontane. Artigiani in Fiore è un evento per promuovere l’Artigianato, l’Agricoltura, il Fatto a Mano ed il Made in Italy, in un’ottica di supporto alla nostra economia ed allo stesso tempo di promozione e conoscenza di arte, storia, cultura e di valorizzazione e fruizione dei nostri importanti Beni culturali. Rassegna Artigianale, Artistica e Floreale Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018 Nella settecentesca Villa Ricotti La Valera ad Arese (MI) Ingresso gratuito Vendita diretta dai produttori Dimostrazioni dal vivo Consulenze su florovivaismo, progettazione giardini e prodotti naturali Laboratori didattici per bambini Area del gusto Intrattenimenti Orari apertura evento al pubblico: Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30 Artigiani in Fiore Sabato 17 e Domenica 18 marzo 2018 Villa Ricotti La Valera Via Allende, 7, Arese (Mi) Per informazioni ed ufficio stampa: Eventi doc di Myriam Vallegra: tel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it – www.eventi-doc.it Associazione culturale e artistica Iperbole: tel. 329-8989533 – 0331-553387 - info@associazioneiperbole.it - www.associazioneiperbole.it