Cibo, regali e tanti spettacoli dal vivo: ecco l'Artigiano in Fiera 2019

Dal 30 novembre all’8 dicembre a Fieramilano Rho-Pero torna L’Artigiano in Fiera, la più grande fiera dedicata all'artigianato a Milano.

La 24° edizione

Giunta alla sua 24° edizione, la manifestazione propone per il 2019 un nuovo tema: "Piacere di conoscerti". Per 9 giorni al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero, circa 3000 artigiani, provenienti da circa 100 Paesi diventano protagonisti dell’evento fieristico più importante del mondo con prodotti tipici e creazioni originali, tutte accomunate dalla manifattura d’eccellenza.

Come ottenere il pass gratuito

La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre. Il pass gratuito, necessario per accedere all’evento, è facile da ottenere registrandosi al sito pass.artigianoinfiera.it dove in pochi semplici passaggi verrà fornito via maile permetteràl ’ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato su carta; inoltre sarà sempre disponibile e recuperabile sul proprio account. Il pass è nominale, personale e non cedibile, chi non è in possesso di un indirizzo e-mail può essere registrato anche da conoscenti, amici o parenti.

Il giro del mondo in 9 padiglioni

Il giro del mondo in 9 padiglioni: tradizione, cultura e autenticità. Nei 9 padiglionidi Fieramilano i visitatori potranno fare un vero e proprio giro del mondo in un percorso a tappe dove poter conoscere dal vivo gli artigiani presenti da ogni angolo del globo legati all’identitàdei luoghi e della culturada cui provengono. Un’occasione unica per conoscere le loro storie, le curiosità e i processi basati sul rispetto dell’ambiente e della personacon cui creano prodotti unici, accomunati dall’autenticità delle materie prime, dall’alta qualità della lavorazione e dall’originalità che li rende innovativi e inimitabili. La rassegna internazionale del sapore, della moda, del designArtigiano in Fiera sarà anche una grande rassegna internazionale dell’enogastronomia con 42 ristoranti artigianali e 21luoghi del gusto - allestiti anche per il consumo in loco - oltre a centinaia di artigianiche proporranno i prodotti tipici delle loro regioni per assaporare piatti tipici da tutta Italia, dall’Europa e dal mondo: tutti accomunati dalla scelta di ingredienti di prima qualità e diretti da chef provenienti dai Paesi rappresentati da ogni cucina. Dalla verace pizza napoletana alla paella spagnola, dai gustosi pizzoccheri valtellinesi ai ravioli e i baozi freschi della Cina, dalla profumata pasticceria sicilianaai bretzel austriaci finoalle bombette pugliesieagli autentici falafel e hummus dal Medio Oriente.

Infine Stout, Lager e Ipa da tutta Europa, i profumi del Chianti toscano, del Rioja Spagnolo dei Merlot francesi e i gusti intensi del sakè giapponese, dei rhumda Cuba, Martinica e Santo Domingo, dei whisky scozzesi. Diffusi in oltre 180 standtra birrifici, cantine e distillerie artigianali, inebrieranno gli amanti del beverage più ricercato.Saranno inoltre presenti i tre saloni di Artigiano in Fiera con le migliori proposte per l’abbigliamento, la gioielleria, il design e l’home living. Nell’Atelier della Moda e del Design, il salone tematico di Artigiano in Fiera situato nelPadiglione 4e dedicato a fashion e designdi alto livello, saranno riunite le creazioni di oltre 50 tra imprese sartoriali e gioiellerie artigianali. Concept originali, frutto di tecniche sperimentali e grande creativitàsaranno protagonisti anche nelle propostedi giovani designer e start up innovative. Il salone La Tua Casa, nel Padiglione 4, metterà in scena l’eccellenza di circa100 imprese artigianeattraverso soluzioni smart e originali per l’arredamento e la valorizzazione degli spazi su misura. Saranno presenti numerose aziendededicate alla ristrutturazione, alla climatizzazione, alla sicurezza, alla domotica e agli esterni secondo concept unici e innovativi,orientati alla sostenibilità. L’area presenterà le migliori proposteper arredare la propria casa, valorizzarne gli ambienti o donarle un look tutto nuovo.Il Salone della Creatività, nel Padiglione 6, compie dieci anni dalla sua prima apparizione in Artigiano in Fiera e conferma il suo successo raccogliendo tutte le arti creative e manuali rilette in progetti sempre nuovi e originali tra decoupage, patchwork, quilting, crochet, tricot, ricamo, scrapbooking, tessuti, filati, perline. Oltre 40 standmostreranno l’estro di giovani creativi con idee regalo dedicate all’oggettistica e alla decorazione. Inoltre gli appassionati e chi è in cerca di un nuovo hobby, potranno trovare kit completie frequentare i workshop della Creative Academyper muovere i primi passi alla scoperta del loro talento o per replicare in maniera personalizzata le loro creazioni preferite. Ad Artigiano in Fiera vanno in scena i paesi del mondo: musica e canti popolari, folclore e danze tradizionali ad animare i 9 giorni della manifestazione.

Spettacoli, canti e balli

Per 9 giorni spettacoli, canti e balli folcloristici animeranno i 9 padiglioni della fiera: in un unico luogo il fascino della storia e dei costumi di ogni popolo del mondo. Ad Artigiano in Fiera le live performance trasporteranno i visitatori in un giro del mondo delle diverse tradizioni popolari. Le note dei canti tradizionali regionali risuoneranno tra gli stornelli romani, la pizzica salentina, lo schioccare delle fruste emiliane, fino alla musica lirica e popolare italiana. Il flamenco spagnolo, le musiche irlandesi, la ciarda ungherese, il cancan francese animeranno il pubblico insieme a canti e danze da tutta Europa. Dall’America Latina alla Cina, dagli Stati Uniti al Medio Oriente esibizioni artistiche tra yoga, live painting, il ritmoipnotico delle maracas e tanti altri spettacoli trascineranno gli spettatori in una grande festa mondiale in cui si uniranno tutti i popoli. Artigiano in Fiera è la manifestazione mondiale dove lingue, costumi e religioni possono convivere senza distinzioneL’Artigiano in Fiera da 24 anni porta a Milano per nove giorni le popolazioni di tutto il mondo, superando le barriere culturali e religiose. Avvicina i popoli, che in questa occasione possono convivere in pace: attraverso la bellezza di ciò che ciascunartigiano realizza, avviene un incontro diretto con le culture più diverse, risaltandone il valore e il piacere di poterlo scoprire.