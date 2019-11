Torna l'Artigiano in fiera 2019: è gratis, ma bisogna registrarsi. Ecco come

È già partito il conto alla rovescia per la ventiquattresima edizione di Artigiano in Fiera, la più grande fiera internazionale del settore, ad ingresso gratuito, dedicata all’artigianato mondiale.

Per quest'anno l'appuntamento è dal 30 novembre all'8 dicembre, con gli stand di Fiermilano Rho Pero che saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22.30.

I numeri dell'edizione 2019 sono di quelli importanti: oltre 150mila prodotti da tutto il mondo, circa 100 Paesi presenti, nove padiglioni e circa tremila aziende artigiane che metteranno in esposizione i loro prodotti. E non solo.

Perché chiaramente non mancherà il giro del mondo culinario: ad Artigiano in Fiera, infatti, saranno presenti trecento ristoranti e punti di ristoro con specialità di ogni continente. L'ingresso sarà come sempre libero, ma da quest'anno ci sarà bisogno del pass. Per ottenerlo basta registrarsi sul sito ufficiale e scaricare il biglietto.

Oltre al calendario dei corsi di creatività, Artigiano in Fiera si confermerà come un’esperienza unica, ricca di emozioni e suggestioni grazie all’immancabile programma di eventi. Sarà una vera e propria festa delle tradizioni e delle culture del mondo con canti, esibizioni musicali e danze tipiche: un’opportunità irripetibile per entrare in contatto con la storia delle popolazioni del mondo.